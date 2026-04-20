Piraci górą! Sukces gry "Windrose"

Jednym z największych hitów kwietnia okazała się gra "Windrose". W ekspresowym tempie bije kolejne granice popularności.   

Wszyscy grają w "Windrose"

Studio Kraken Express pochwaliło się ostatnio wynikami sprzedaży. Gra "Windrose" trafiła na rynek w ramach wczesnego dostępu w ubiegłym tygodniu, 14 kwietnia. I jak się okazuje, już sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy!

Co więcej, "Windrose" cieszy się olbrzymią popularnością na Steamie, gdzie znajduje się w Top 5 tytułów mających największą liczbę jednocześnie grających osób.



"Windrose" to przygodowa gra survivalowa osadzona w alternatywnej rzeczywistości złotego wieku piractwa. Łączy klasyczną formułę "buduj, wytwarzaj, przetrwaj" z intensywną walką i angażującą eksploracją na lądzie oraz morzu.

Rozwijaj się w rozległych, proceduralnie generowanych biomach pełnych ukrytych tajemnic, ręcznie zaprojektowanych lochów oraz zadań. Zbierz załogę i poprowadź okręt przez brutalne starcia morskie z abordażami oraz płynnymi przejściami między statkiem a lądem.

Pokonuj wymagających bossów w awanturniczej przygodzie inspirowanej zarówno rzeczywistymi postaciami historycznymi, jak i siłami nadprzyrodzonymi.

Jako kapitan rzucasz wyzwanie Czarnobrodemu. Ta historia przetrwania i zemsty szybko przeradza się jednak w narastający konflikt między imperiami, klanami piratów i tajemniczymi, mrocznymi siłami majaczącymi na horyzoncie. 

Zwiastun gry "Windrose"



