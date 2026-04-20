Piraci górą! Sukces gry "Windrose"

Thank you! The boar sends its two-tusked regards.



Jokes aside, your support has been incredible, and your patience while we work on fixes means the world to us.



Moreover, Windrose surpassed 200,000 concurrent players on Steam!



Thank you kindly, on behalf of our entire studio. pic.twitter.com/axHyxc8wQU — Windrose (@PlayWindrose) April 19, 2026



Zwiastun gry "Windrose"

Wszyscy grają w "Windrose"Studio Kraken Express pochwaliło się ostatnio wynikami sprzedaży. Gra "Windrose" trafiła na rynek w ramach wczesnego dostępu w ubiegłym tygodniu, 14 kwietnia. I jak się okazuje, już sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy!Co więcej, "Windrose" cieszy się olbrzymią popularnością na Steamie, gdzie znajduje się w Top 5 tytułów mających największą liczbę jednocześnie grających osób.to przygodowa gra survivalowa osadzona w alternatywnej rzeczywistości złotego wieku piractwa. Łączy klasyczną formułę "buduj, wytwarzaj, przetrwaj" z intensywną walką i angażującą eksploracją na lądzie oraz morzu.Rozwijaj się w rozległych, proceduralnie generowanych biomach pełnych ukrytych tajemnic, ręcznie zaprojektowanych lochów oraz zadań. Zbierz załogę i poprowadź okręt przez brutalne starcia morskie z abordażami oraz płynnymi przejściami między statkiem a lądem.Pokonuj wymagających bossów w awanturniczej przygodzie inspirowanej zarówno rzeczywistymi postaciami historycznymi, jak i siłami nadprzyrodzonymi.Jako kapitan rzucasz wyzwanie Czarnobrodemu. Ta historia przetrwania i zemsty szybko przeradza się jednak w narastający konflikt między imperiami, klanami piratów i tajemniczymi, mrocznymi siłami majaczącymi na horyzoncie.