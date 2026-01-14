Newsy Piratka z Karaibów? Priyanka Chopra Jonas w krwawym zwiastunie "Urwiska" [WIDEO]
Piratka z Karaibów? Priyanka Chopra Jonas w krwawym zwiastunie "Urwiska" [WIDEO]

Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o planowanym kobiecym spin-offie "Piratów z Karaibów" z Margot Robbie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że projekt umarł, ale wygląda na to, że ktoś postanowił wykorzystać potencjał. Zobaczcie pierwszy zwiastun "Urwiska" – wyprodukowanego przez braci Russo widowiska z Priyanką Choprą Jonas w roli głównej.

Bracia Russo prezentują "Urwisko". Zobacz pierwszy zwiastun


"Urwisko" trafi na Prime Video już 25 lutego. Twórcy zapowiadają, że będzie to zrealizowana z nowoczesnym rozmachem produkcja osadzona w realiach XIX wieku. Krótkie wideo znajdziecie poniżej: 



W oficjalnym opisie czytamy: 

Ercell "Bloody Mary" Bodden (Priyanka Chopra Jonas) sądziła, że na zawsze uciekła od swojej brutalnej pirackiej przeszłości, odnajdując spokój na Kajmanach u boku kochającego męża T.H. (Ismael Cruz Cordova), syna Isaaca (Vedanten Naidoo) oraz szwagierki Elizabeth (Safia Oakley-Green). Jednak gdy jej znany z okrucieństwa były kapitan, Connor (Karl Urban), przybywa, by się zemścić, świat Ercell rozpada się na kawałki. Zmuszona stawić czoła demonom, które próbowała pogrzebać, Ercell zostaje ponownie wciągnięta w śmiertelną grę tajemnic i przetrwania. Uzbrojona w zabójczą sztukę walki mieczem, przebiegłe pułapki i niezłomną wolę ochrony tych, których kocha, rozpoczyna brutalną wojnę z bezlitosną załogą Connora. Walka o ocalenie rodziny staje się dla Ercell drogą do odkupienia, podczas której odzyskuje swoją moc i ponownie staje się wojowniczką, którą była kiedyś.

Karl Urban w filmie "Urwisko"

Za sterami produkcji stanął Frank E. Flowers, który jest także autorem scenariusza. Twórcy zapowiadają "Urwisko" jako intensywne i krwawe widowisko, przez co w Stanach Zjednoczonych dostało ono kategorię R (restricted) – osoby poniżej 17 roku życia będą mogły obejrzeć je z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem.  

