Newsy Pitt vs. Jolie. Aktor domaga się informacji o finansach byłej żony
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Pitt vs. Jolie. Aktor domaga się informacji o finansach byłej żony

TMZ / autor: /
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Pitt vs. Jolie. Aktor domaga się informacji o finansach byłej żony
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Choć związek Angeliny Jolie i Brada Pitta przeszedł już do historii, konflikt między aktorami wciąż trwa. Gwiazdor "F1" domaga się od byłej partnerki dokumentacji dotyczącej jej dochodów. Gwiazda "Marii Callas" twierdzi, że były partner nie ma prawa do wglądu w te informacje.

Pitt i Jolie znowu w sądzie


Jak podaje portal TMZ, Pitt złożył dokumenty sądowe. Twierdzi, że Jolie zwodziła go w kwestii dokumentów potwierdzających jej dochody z lat 2017–2021. Prawnicy aktora domagają się od jego byłej żony informacji o zaliczkach za role, realizowanych przez nią materiałach reklamowych oraz wszelkich udziałach w zyskach z filmów, w których wystąpiła. Według Pitta Jolie początkowo zgodziła się przekazać te informacje, później jednak miała zmienić zdanie.

2011 rok. Brad Pitt i Angelina Jolie podczas festiwalu w Cannes

Jolie argumentuje z kolei, że w trakcie ich sprawy rozwodowej, która zakończyła się w 2024 roku, Pitt uzyskał już bardzo dużo danych dotyczących jej sytuacji finansowej. Co więcej, podkreśla, że sprzedaż udziałów w Nouvel, ich francuskiej firmie winiarskiej, nie była efektem problemów finansowych, lecz wynikała z chęci uniezależnienia się od byłego męża. Aktorka powiedziała też, że zgodziła się udostępnić część dokumentacji, ale jej zdaniem Pitt żąda dostępu do dokumentów, do których nie ma prawa.

Reprezentujący Jolie prawnik skomentował:

Nie chodzi o to, czy Jolie potrzebowała pieniędzy. Chodzi o to, że próbowała uporządkować swoje życie i finanse, oddzielając je od kontrolującego i agresywnego byłego męża. Ta kwestia robi ogromną różnicę.

Ostatnie role Angeliny Jolie. Zobacz zwiastun "Ikony mody"


W ostatnich latach Angelinę Jolie mogliśmy zobaczyć m.in. w "Czarownicy 2", thrillerze "Ci, którzy życzą mi śmierci", widowisku Marvela "Eternals" czy dramacie biograficznym "Maria Callas". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Alice Winocour dramat "Ikona mody", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Przypominamy zwiastun: 


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