Super Bowl. Pixar promuje animację "Hopnięci"

Już w marcu do kin na całym świecie trafi animacja "Hopnięci". Pixar wykorzystał finał Super Bowl do promocji produkcji.
O czym mówią zwierzęta? Pixar ujawnia "Hopnięci"
powstały jako efekt błyskotliwego pomysłu: co gdybyśmy mogli komunikować się ze zwierzętami jako... zwierzęta? Właśnie taki cel determinuje życie głównych bohaterów "Hopniętych
", którzy z pomocą nauki chcieliby zbliżyć się do zwierzęcej rzeczywistości. Odpowiedzią na tę potrzebę ma okazać się specjalny wynalazek – robotyczny, w pełni realistyczny kostium, do którego da przenieść się ludzką świadomość. W filmie będziemy śledzić losy młodej Mabel, która po wejściu w kostium bobra próbuje zaadaptować się do reguł leśnego społeczeństwa.
Reżyserem filmu jest Daniel Chong
, odpowiedzialny wcześniej za serię "Między nami, misiami
" a także pełnometrażowe "Między nami, misiami: Film
" – oba produkowane dla Carton Network.
W główne role produkcji wcielają się: Meryl Streep
("Diabeł ubiera się u Prady
"), Ego Nwodim
("Wielki zielony krokodyl domowy
"), Dave Franco
("Iluzja 3
"), Jon Hamm
("Baby Driver
"), Piper Curda
("Obsesja
") oraz Bobby Moynihan
("Serdecznie zapraszamy
").
Spot Super Bowl animacji "Hopnięci"