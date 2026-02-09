Newsy Filmy Super Bowl. Pixar promuje animację "Hopnięci"
Super Bowl. Pixar promuje animację "Hopnięci"

Super Bowl. Pixar promuje animację &quot;Hopnięci&quot;
Już w marcu do kin na całym świecie trafi animacja "Hopnięci". Pixar wykorzystał finał Super Bowl do promocji produkcji.

O czym mówią zwierzęta? Pixar ujawnia



"Hopnięci" powstały jako efekt błyskotliwego pomysłu: co gdybyśmy mogli komunikować się ze zwierzętami jako... zwierzęta? Właśnie taki cel determinuje życie głównych bohaterów "Hopniętych", którzy z pomocą nauki chcieliby zbliżyć się do zwierzęcej rzeczywistości. Odpowiedzią na tę potrzebę ma okazać się specjalny wynalazek – robotyczny, w pełni realistyczny kostium, do którego da przenieść się ludzką świadomość. W filmie będziemy śledzić losy młodej Mabel, która po wejściu w kostium bobra próbuje zaadaptować się do reguł leśnego społeczeństwa. 


Reżyserem filmu jest Daniel Chong, odpowiedzialny wcześniej za serię "Między nami, misiami" a także pełnometrażowe "Między nami, misiami: Film" – oba produkowane dla Carton Network.

W główne role produkcji wcielają się: Meryl Streep ("Diabeł ubiera się u Prady"), Ego Nwodim ("Wielki zielony krokodyl domowy"), Dave Franco ("Iluzja 3"), Jon Hamm ("Baby Driver"),  Piper Curda ("Obsesja") oraz Bobby Moynihan ("Serdecznie zapraszamy").

Spot Super Bowl animacji "Hopnięci"




