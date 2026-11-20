Amerykański dystrybutor filmu "Artificial" zaprezentował nowy plakat. To pomysłowy, choć ryzykowny sposób promocji filmu, czego dowodem była reakcja na plakat w sieci.
AI czy nie AI?
Dlaczego? Ponieważ na pierwszy rzut oka plakat ten wygląda na wygenerowany przez sztuczną inteligencję
. Można to "poznać" po błędach, jakie znalazły się na plakacie (twarz Pinokia na konarze drzewa, odwrócony samolot, twarz Andrew Garfielda
i wiele innych). W rzeczywistości jest to jednak dzieło ludzi, którzy specjalnie postanowili zrobić plakat "w stylu AI"
. Na dole znajduje się nawet napis informujący o tym, że plakat został wykonany przez człowieka. Niemniej jednak napis jest tak mało czytelny, że kiedy plakat trafił do sieci, wiele osób go nie zauważyło. Pojawiły się więc komentarze krytykujące dystrybutora za to, że pokazuje światu rzecz zrobioną przy wykorzystaniu AI.
Kontrowersyjny plakat możecie obejrzeć poniżej:
Za "Artificial"
odpowiada Luca Guadagnino
. W głównej roli pojawił się Andrew Garfield
. Partnerują mu m.in. Monica Barbaro
, Mark Rylance
i Cooper Hoffman
.
Bohaterem filmu Luki Guadagnino
jest Sam Altman, jedna z czołowych osób w świecie sztucznej inteligencji. To szef koncernu OpenAI, w którym powstał ChatGPT, jeden z najpopularniejszych dużych modeli językowych.
Akcja "Artificial
" osadzona została w kluczowym dla OpenAI i samego Altmana roku 2023. Wtedy to, na przestrzeni kilku dni, Altman najpierw został zwolniony ze stanowiska CEO OpenAI, a następnie przywrócony na nie po presji kluczowych pracowników oraz inwestorów.
Zwiastun filmu "Artificial"