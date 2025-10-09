Newsy Filmy Multimedia WOJNA: "Simpsonowie 2" kontra "Minecraft 2"
Warner Bros. postanowił zastraszyć konkurencję. Właśnie ogłosił, kiedy do kin trafi kontynuacja jednego z największych hitów tego roku "Minecraft: Film". Problem w tym, że ta data jest już zajęta.

"Minecraft: Film 2" z plakatem i datą premiery



"A Minecraft Movie 2" został dziś oficjalnie potwierdzony. Teaserowy plakat informuje, że amerykańska premiera będzie miała miejsce 23 lipca 2027 roku.

Problem w tym, że dwa tygodnie temu należące do Disneya 20th Century Fox podało, że tego dnia do amerykańskich kin trafi nowy kinowy film z uniwersum "Simpsonowie". To drugi film kinowy, poprzedni miał premierę w 2007 roku.

Za reżyserię drugiego "Minecraftu" odpowiada Jared Hess. Hess i Chris Galletta są też autorami scenariusza. Co znajduje się w ich tekście, pozostaje na razie tajemnicą.



O filmie "Minecraft: Film"



Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania! Czworo pechowców – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami.

Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie.

Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał. Jak zakończy się ta historia?

Zwiastun filmu "Minecraft: Film"



