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Plan zdjęciowy w jednym z parków w Rumunii, siedem lat pracy nad postaciami, konsultacje z językoznawcami i oryginalny humor – "Witajcie w Hope" od kuchni. W kinach od 30 października

Informacja sponsorowana /
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Plan zdjęciowy w jednym z parków w Rumunii, siedem lat pracy nad postaciami, konsultacje z językoznawcami i oryginalny humor – &quot;Witajcie w Hope&quot; od kuchni. W kinach od 30 października
"Witajcie w Hope" w reżyserii Na Hong-jina to jedna z najgorętszych jesiennych nowości. Pod koniec października do kin trafi najdroższy film wyprodukowany w Korei Południowej, który już dziś krytycy określają mianem kultowego. "Niewiarygodnie ambitne przedsięwzięcie reżyserskie", "kino akcji w jego najlepszym wydaniu", "dosadny wręcz skatologiczny humor" czy "wirtuozerska praca kamery, pulsująca muzyka, zawrotne tempo i wyraziście zarysowane postacie" – to tylko niektóre z opinii, które ostatnio pojawiły się w sieci. 

Czy produkcja, która miała swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes, z Hwang Jung-minem, Zo In-sungiem, Hoyeon, Michaelem Fassbenderem, Alicią Vikander, Taylor Russell i Cameronem Brittonem, zapisze się złotymi zgłoskami w historii kina? 

Już niebawem się o tym przekonamy. Tymczasem warto zapoznać się z niektórymi ciekawostkami dotyczącymi "Witajcie w Hope". 


Zaawansowane efekty wizualne



Najnowsze dzieło Na Hong-jina charakteryzuje atmosfera zagrożenia, genialne efekty specjalne i brutalność godna azjatyckiego kina. Jak wspomina reżyser: "chciałem zachować możliwie dużą kontrolę nad fizycznością filmu. Duża część scen akcji została zrealizowana przy użyciu tradycyjnych technik filmowych, a aktorzy wykonywali wymagające sekwencje kaskaderskie samodzielnie".

Największym wyzwaniem okazało się jednak stworzenie czterech różnych postaci obcych. Nad ich wyglądem przez niemal siedem lat pracowali projektanci z całego świata. Każda z postaci reprezentuje inny gatunek, status społeczny i pozycję w hierarchii.

Twórcy nie chcieli jednak, aby obcy byli jedynie efektownymi przeciwnikami. Kluczowe było nadanie im własnej osobowości i emocji, dlatego przy realizacji wykorzystano performance capture, motion capture i facial capture. Ruchy, mimika i ekspresja aktorów były rejestrowane, a następnie przenoszone na cyfrowe postacie.

– Już podczas pierwszego dubla mogliśmy obserwować, jak jego gra jest przekładana na postać Ma’veyyo w czasie rzeczywistym. Jego mimika natychmiast pojawiała się na twarzy stworzenia na podglądzie. To przekroczyło moje oczekiwania – wspomina Na Hong-jin.

Co jeszcze?
 

Język i strona wizualna filmu



W "Witajcie w Hope" twórcy filmu stworzyli własny język wraz z alfabetem, konsultując się z językoznawcami. Za wizualną stronę filmu odpowiadał Hong Kyung-pyo. Operator wykorzystał naturalne zmiany światła do budowania atmosfery, a szerokokątne obiektywy i dynamiczne ruchy kamery miały zwiększyć poczucie bliskości i fizyczności akcji.

Do realizacji najbardziej wymagających sekwencji twórcy zaprosili ekipę XM2, mającą doświadczenie przy produkcjach takich jak serie 007 czy "Mission: Impossible". W filmie wykorzystano m.in. elektryczne motocykle, kamery linowe oraz szybkie systemy kamerowe.

Sceny kaskaderskie i muzyka



Za sceny kaskaderskie odpowiadał Yoo Sang Seob, który współpracował z Na Hong-jinem przy wszystkich jego pełnometrażowych filmach. W "Witajcie w Hope" przygotował m.in. pościgi samochodowe i konne, sceny walk, strzelaniny oraz widowiskową sekwencję z przewracającą się cysterną.

Muzykę natomiast skomponował Michael Abels, autor ścieżek dźwiękowych do filmów "Uciekaj!", "To my" i "Nie!" Jordana Peele'a. Nagrania z udziałem 70-osobowej orkiestry odbyły się w wiedeńskim Synchron Stage.

Kilka miejsc akcji



Dla wielu widzów może okazać się zdumiewające, że większość zdjęć do "Witajcie w Hope" realizowano w… Parku Narodowym Retezat w Rumunii! To właśnie tam nakręcono sceny rozgrywające się w gęstym lesie, w tym sekwencje pościgów i walk z udziałem koni.

Dotarcie na plan nie należało do łatwych. Około 200-osobowa ekipa musiała podróżować kilka godzin z Bukaresztu, a następnie pokonywać kolejne kilometry nieutwardzonymi górskimi drogami. 

– Las Retezat zachwycił nas już podczas pierwszej wizyty – przyznaje reżyser.

Hope Harbor powstało natomiast poprzez przebudowę istniejącej społeczności w Haenam w Korei Południowej. Ekipa stworzyła tam ulice, sklepy, plac i dworzec autobusowy, starając się nadać miejscowości wrażenie prawdziwej, zamieszkanej przestrzeni. 

Zdjęcia do filmu realizowano również na wyspie Jeju oraz w Hapcheon.

Dodajmy, że "Witajcie w Hope" w kinach już od 30 października.

O FILMIE:



Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope Harbor zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego.

Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? 

Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

Informacja sponsorowana

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