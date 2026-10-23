Plan zdjęciowy w jednym z parków w Rumunii, siedem lat pracy nad postaciami, konsultacje z językoznawcami i oryginalny humor – "Witajcie w Hope" od kuchni. W kinach od 30 października

"Witajcie w Hope" w reżyserii Na Hong-jina to jedna z najgorętszych jesiennych nowości. Pod koniec października do kin trafi najdroższy film wyprodukowany w Korei Południowej, który już dziś krytycy określają mianem kultowego. "Niewiarygodnie ambitne przedsięwzięcie reżyserskie", "kino akcji w jego najlepszym wydaniu", "dosadny wręcz skatologiczny humor" czy "wirtuozerska praca kamery, pulsująca muzyka, zawrotne tempo i wyraziście zarysowane postacie" – to tylko niektóre z opinii, które ostatnio pojawiły się w sieci.
Czy produkcja, która miała swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes, z Hwang Jung-minem
, Zo In-sungiem
, Hoyeon
, Michaelem Fassbenderem
, Alicią Vikander
, Taylor Russell
i Cameronem Brittonem
, zapisze się złotymi zgłoskami w historii kina?
Już niebawem się o tym przekonamy. Tymczasem warto zapoznać się z niektórymi ciekawostkami dotyczącymi "Witajcie w Hope
".
Zaawansowane efekty wizualne
Najnowsze dzieło Na Hong-jina
charakteryzuje atmosfera zagrożenia, genialne efekty specjalne i brutalność godna azjatyckiego kina. Jak wspomina reżyser: "chciałem zachować możliwie dużą kontrolę nad fizycznością filmu. Duża część scen akcji została zrealizowana przy użyciu tradycyjnych technik filmowych, a aktorzy wykonywali wymagające sekwencje kaskaderskie samodzielnie".
Największym wyzwaniem okazało się jednak stworzenie czterech różnych postaci obcych. Nad ich wyglądem przez niemal siedem lat pracowali projektanci z całego świata. Każda z postaci reprezentuje inny gatunek, status społeczny i pozycję w hierarchii.
Twórcy nie chcieli jednak, aby obcy byli jedynie efektownymi przeciwnikami. Kluczowe było nadanie im własnej osobowości i emocji, dlatego przy realizacji wykorzystano performance capture, motion capture i facial capture. Ruchy, mimika i ekspresja aktorów były rejestrowane, a następnie przenoszone na cyfrowe postacie.
– Już podczas pierwszego dubla mogliśmy obserwować, jak jego gra jest przekładana na postać Ma’veyyo w czasie rzeczywistym. Jego mimika natychmiast pojawiała się na twarzy stworzenia na podglądzie. To przekroczyło moje oczekiwania – wspomina Na Hong-jin
.
Co jeszcze?
Język i strona wizualna filmu
W "Witajcie w Hope
" twórcy filmu stworzyli własny język wraz z alfabetem, konsultując się z językoznawcami. Za wizualną stronę filmu odpowiadał Hong Kyung-pyo
. Operator wykorzystał naturalne zmiany światła do budowania atmosfery, a szerokokątne obiektywy i dynamiczne ruchy kamery miały zwiększyć poczucie bliskości i fizyczności akcji.
Do realizacji najbardziej wymagających sekwencji twórcy zaprosili ekipę XM2, mającą doświadczenie przy produkcjach takich jak serie 007 czy "Mission: Impossible". W filmie wykorzystano m.in. elektryczne motocykle, kamery linowe oraz szybkie systemy kamerowe.
Sceny kaskaderskie i muzyka
Za sceny kaskaderskie odpowiadał Yoo Sang Seob, który współpracował z Na Hong-jinem
przy wszystkich jego pełnometrażowych filmach. W "Witajcie w Hope
" przygotował m.in. pościgi samochodowe i konne, sceny walk, strzelaniny oraz widowiskową sekwencję z przewracającą się cysterną.
Muzykę natomiast skomponował Michael Abels
, autor ścieżek dźwiękowych do filmów "Uciekaj!
", "To my
" i "Nie!
" Jordana Peele'a
. Nagrania z udziałem 70-osobowej orkiestry odbyły się w wiedeńskim Synchron Stage.
Kilka miejsc akcji
Dla wielu widzów może okazać się zdumiewające, że większość zdjęć do "Witajcie w Hope" realizowano w… Parku Narodowym Retezat w Rumunii! To właśnie tam nakręcono sceny rozgrywające się w gęstym lesie, w tym sekwencje pościgów i walk z udziałem koni.
Dotarcie na plan nie należało do łatwych. Około 200-osobowa ekipa musiała podróżować kilka godzin z Bukaresztu, a następnie pokonywać kolejne kilometry nieutwardzonymi górskimi drogami.
– Las Retezat zachwycił nas już podczas pierwszej wizyty – przyznaje reżyser.
Hope Harbor powstało natomiast poprzez przebudowę istniejącej społeczności w Haenam w Korei Południowej. Ekipa stworzyła tam ulice, sklepy, plac i dworzec autobusowy, starając się nadać miejscowości wrażenie prawdziwej, zamieszkanej przestrzeni.
Zdjęcia do filmu realizowano również na wyspie Jeju oraz w Hapcheon.
Dodajmy, że "Witajcie w Hope" w kinach już od 30 października
.
O FILMIE:
Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope Harbor zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego.
Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu?
Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.
Informacja sponsorowana