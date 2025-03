"Zwerbowany" podzielił los tysięcy pracowników federalnych. Został skasowany

"Zwerbowany" – trzeciego sezonu nie będzie

Zwiastun 2. sezonu serialu "Zwerbowany"

Netflix zdecydował, że. Platforma nie podała powodów takiej decyzji. Drugi sezon debiutował w Top10 światowego rankingu platformy.Bohaterem serialu jest(w tej roli Noah Centineo ). To prawnik CIA, który ma niezwykły talent to wplątywania się w najbardziej tajne i niebezpieczne akcje szpiegowskie.W drugim sezonie został zmuszony przez koreańskiego szpiega do udzielenia mu pomocy w uratowaniu jego żony, która została porwana podczas misji w Rosji. Pełen akcji sezon rozgrywał się na kilku kontynentach. Bohaterowie gościli nawet w Polsce.