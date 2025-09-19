Bez widowisk DC w kinach? Netflix chce kupić Warner Bros.

David Ellison nie jest jedynym chętnym do kupna Warner Bros. Discovery. Jak donosi portal Puck News, złożenie oferty rozważa Netflix!
Warner Bros. Discovery zostanie sprzedane
W przyszłym roku zakończy się okres ochronny nałożony na WBD w związku z zakupem Warner Bros. przez Discovery. Jak wiadomo sam koncern jest właśnie w trakcie procesu podziału na dwie niezależne spółki. Jednak w amerykańskich mediach już mówi się o tym, że Warner Bros. Discovery może zostać wystawione na sprzedaż.
Niedawno Wall Street Journal informowało o tym, że David Ellison jest zainteresowany przejęciem WBD
. Co więcej, zamierza zaoferować przede wszystkim żywą gotówkę. Wieść, choć jest przecież na razie plotką, została na amerykańskiej giełdzie przyjęta entuzjastycznie. Akcje poszły w górę. Ellison jest właśnie po zakupie Paramountu
. Jego ojciec należy do najbogatszych ludzi na Ziemi i jest bliskim sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa i razem z nim walczy z Chińczykami o przejęcie kontroli nad TikTokiem. David Ellison także jest zwolennikiem Trumpa i jeszcze przed sfinalizowaniem przejęcia Paramountu wymusił na stacji CBS zwolnienie komika Stephena Colberta
oraz zapłacenie olbrzymiego odszkodowania za reportaż pokazujący Trumpa w negatywnym świetle.
Jednak mimo tak silnego wsparcia politycznego Ellison nie może być pewny przejęcia WBD. Jak się bowiem okazuje Ted Sarandos (szef Netfliksa) oraz David Zaslav (szef WBD) dobrze się znają. Ostatnio razem oglądali nawet walkę Crawford–Álvarez w Las Vegas.
Netflix jest największą platformą streamingową. Po zakupie Warner Bros. Discovery przejęłoby nie tylko olbrzymią bibliotekę medialną, ale także jednego ze swoich największych konkurentów – HBO Max.
Dla fanów doświadczenia kinowego przejęcie przez Netflix Warner Bros. byłoby bardzo złą wiadomością. Ted Sarandos nie kryje się bowiem ze swoim krytycznym stosunkiem do obecnego modelu kinowej dystrybucji
nazywając go przestarzały i niezgodnym z oczekiwaniami współczesnych konsumentów. Można więc spodziewać się, że filmy WB zamiast w kinach miałyby swoją premierę na Netfliksie.