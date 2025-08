Legenda polskiego rocka z filmową biografią. Dla serwisu Netflix

Tak wygląda filmowy Lady Pank. Zobacz pierwsze zdjęcia

Film o Janie Borysewiczu reżyseruje, czyli autor dwóch części " Za duży na bajki ". Autorami scenariusz są, z którymi Rus współpracował przy serialu " Morderczynie ".Jako Jan Borysewicz w filmie pojawi się debiutant,. Pozostałych członków Lady Pank zagrają zaś: Hubert Miłkowski Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra . Jak prezentują się w swoich nowych rolach? Możecie to sprawdzić na poniższych zdjęciach:Film rozpoczyna się od wydarzeń z 1983 roku. Lider zespołu Lady Pank, Jan Borysewicz, wchodzi na scenę wbrew zakazowi komunistycznej milicji, która chce ocenzurować jego utwór. Koncert zostaje przerwany, a muzycy aresztowani. Akcja cofa się w czasie, by pokazać, jak to wszystko się zaczęło – historia charyzmatycznego, ale złożonego artysty rozwija się na oczach widza.- komentuje informację o filmie sam Borysewicz.