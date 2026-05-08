PlayStation: Więcej, lepiej, szybciej. Dzięki AI

Sony zaprezentowało swoje wyniki finansowe. Szef Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino wykorzystał tę okazję, by opowiedzieć o tym, jak widzi przyszłość PlayStation.



Na AI skorzystają wszyscy



Naszym celem w PlayStation zawsze było to, byśmy byli najlepszym miejscem do grania i tworzenia gier. W sztucznej inteligencji widzimy potężne narzędzie, które pomoże nam w tej misji - stwierdził Nishino.



I kontynuował:



Dla naszych graczy oznacza to gorwe doświadczenia, jakie wcześniej nie były możliwe. Większa immersja, więcej przygód i nowe sposoby na cieszenie się swoimi ulubionymi postaciami. Dla naszych wydawców oznacza to bardziej efektywne środowisko pracy i lepsze sposoby dotarcia z grami do konsumentów.



AI obniży punkt wejścia dla procesu twórczego i przyspieszy cykle rozwojowe gry. Co za tym idzie więcej twórców pojawi się na rynku, czego konsekwencją będzie znaczący wzrost liczby i różnorodności contentu dla graczy - kwituje Nishino.



Szef Sony Interactive Entertainment dodał, że w PlayStation AI jest już wykorzystywane przy automatyzacji niektórych procesów. Jako przykład podaje narzędzie Mockingbird, które służy do szybkiego animowania trójwymiarowych modeli twarzy. Nishino podkreśla, że narzędzie to nie zastępuje aktorów motion capture, a optymalizuje proces przetwarzania danych.



Nishino podkreśla jednak, że AI nie ma zastąpić ludzi, a jedynie polepszyć ich możliwości.