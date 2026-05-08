Newsy Gry PlayStation: Więcej, lepiej, szybciej. Dzięki AI
Gry

PlayStation: Więcej, lepiej, szybciej. Dzięki AI

https://www.filmweb.pl/news/PlayStation%3A+Wi%C4%99cej%2C+lepiej%2C+szybciej.+Dzi%C4%99ki+AI-166498
PlayStation: Więcej, lepiej, szybciej. Dzięki AI
źródło: Getty Images
autor: T3
Sony zaprezentowało swoje wyniki finansowe. Szef Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino wykorzystał tę okazję, by opowiedzieć o tym, jak widzi przyszłość PlayStation.

Na AI skorzystają wszyscy



Naszym celem w PlayStation zawsze było to, byśmy byli najlepszym miejscem do grania i tworzenia gier. W sztucznej inteligencji widzimy potężne narzędzie, które pomoże nam w tej misji - stwierdził Nishino.

I kontynuował:

Dla naszych graczy oznacza to gorwe doświadczenia, jakie wcześniej nie były możliwe. Większa immersja, więcej przygód i nowe sposoby na cieszenie się swoimi ulubionymi postaciami. Dla naszych wydawców oznacza to bardziej efektywne środowisko pracy i lepsze sposoby dotarcia z grami do konsumentów.

AI obniży punkt wejścia dla procesu twórczego i przyspieszy cykle rozwojowe gry. Co za tym idzie więcej twórców pojawi się na rynku, czego konsekwencją  będzie znaczący wzrost liczby i różnorodności contentu dla graczy - kwituje Nishino.

Szef Sony Interactive Entertainment dodał, że w PlayStation AI jest już wykorzystywane przy automatyzacji niektórych procesów. Jako przykład podaje narzędzie Mockingbird, które służy do szybkiego animowania trójwymiarowych modeli twarzy. Nishino podkreśla, że narzędzie to nie zastępuje aktorów motion capture, a optymalizuje proces przetwarzania danych.

Nishino podkreśla jednak, że AI nie ma zastąpić ludzi, a jedynie polepszyć ich możliwości.

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Tak świat świętuje 100 lat Davida Attenborough

1 komentarz
Filmy Multimedia

"The Batman Part II": Matt Reeves przygotowuje się do zdjęć

3 komentarze
Filmy

Jane Fonda w thrillerze politycznym o zawieszeniu broni

Nowa powieść z Eddiem Flynnem

Filmy

Kolejne gwiazdy w filmie Josepha Gordon-Levitta dla Netflixa

Festiwale i nagrody Filmy

"Fiume o morte!" zwycięzcą Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI!

1 komentarz
Seriale

Jeszcze jeden Sherlock Holmes! Gra go Rafe Spall

9 komentarzy