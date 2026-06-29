Newsy Gry PlayStation 6 będzie droższy od Steam Machine? Koszty już teraz są ogromne
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PlayStation 6 będzie droższy od Steam Machine? Koszty już teraz są ogromne

Insider-Gaming / autor: /
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PlayStation 6 będzie droższy od Steam Machine? Koszty już teraz są ogromne
Wygląda na to, że nowa maszyna Sony PlayStation 6 będzie dużo droższym urządzeniem od obecnej generacji. Urządzenie wciąż jeszcze nie ma daty premiery, ale już teraz koszt komponentów powala z nóg. A przecież ich ceny będą rosły.

Ile kosztują elementy, z których składa się PlayStation 6?



W sieci pojawiła się nowa plotka dotycząca tego, ile już teraz Sony wydaje na materiały niezbędne do złożenia PlayStation 6. Koszt jest ogromny i już teraz wynosi 960 dolarów. W ciągu ostatnich trzech miesięcy koszt wzrósł więc o 200 dolarów.

Skąd taki skok? Oczywiście przez AI, które pożera większość RAM i SSD, co z kolei winduje ceny tychże. Analitycy nie spodziewają się, że ceny przestały rosnąć w najbliższych miesiącach. Zanim więc PlayStation 6 trafi na rynek (prawdopodobnie w przyszłym roku), to koszt z całą pewnością przekroczy 1000 dolarów.

A to oznacza, że w najlepszym przypadku PlayStation 6 będzie kosztować 999 dolarów. Jeśli jednak ceny dalej będą szaleć, nowe urządzenie Sony może przekroczyć psychologiczną granicę 1000 dolarów.

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