Newsy Gry Inne PlayStation 6 opóźnione? Przez AI i "RAMmageddon"
Inne / Gry

PlayStation 6 opóźnione? Przez AI i "RAMmageddon"

Bloomberg / autor: /
PlayStation 6 opóźnione? Przez AI i &quot;RAMmageddon&quot;
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Biznesowy portal Bloomberg opublikował niedawno artykuł, który zmrozi serca wszystkich graczy. Portal sugeruje, że zapowiadana konsola PlayStation 6 nie trafi na rynek w najbliższym czasie.

Wielki kryzys technologiczny wywołany przez AI



Bloomberg twierdzi, że jest to pokłosie sytuacji, którą portal nazywa "RAMmageddon". To trwający od dłuższego czasu kryzys na rynku komponentów, przede wszystkim w sektorze RAM. Koncerny technologiczne skupiają się na potrzebach sztucznej inteligencji, które są tak duże, że wysysają rynek ze wszystkich komponentów, co powoduje gigantyczny wzrost cen, a mimo to magazyny straszą pustkami.


Ponieważ wszystko, co jest dostępne na rynku pochłania w ekspresowym tempie branża AI, dla reszty zostają ochłapy w cenach, które przyprawiają o zawał. To powoduje, że najwięksi gracze już zapowiadają zmiany w swoich strategiach oraz opóźnienia w premierach nowych produktów. Nvidia już ogłosiła, że najnowsze procesory trafią na rynek nie w tym, a dopiero w przyszłym roku.

Teraz podobną strategię rozważa Sony. Bloomberg sugeruje, że ze względu na "RAMmageddon" premiera konsoli PlayStation 6 została przesunięta w czasie. Nowe urządzenie może trafić na rynek dopiero w 2028 roku, a być może nawet w 2029 roku!

Sony na razie nie odpowiedziało na rewelacje portalu Bloomberg.

