PlayStation 6 opóźnione? Przez AI i "RAMmageddon"

Wielki kryzys technologiczny wywołany przez AI



Bloomberg twierdzi, że jest to pokłosie sytuacji, którą portal nazywa "RAMmageddon". To trwający od dłuższego czasu kryzys na rynku komponentów, przede wszystkim w sektorze RAM. Koncerny technologiczne skupiają się na potrzebach sztucznej inteligencji, które są tak duże, że wysysają rynek ze wszystkich komponentów, co powoduje gigantyczny wzrost cen, a mimo to magazyny straszą pustkami.Ponieważ wszystko, co jest dostępne na rynku pochłania w ekspresowym tempie branża AI, dla reszty zostają ochłapy w cenach, które przyprawiają o zawał. To powoduje, że najwięksi gracze już zapowiadają zmiany w swoich strategiach oraz opóźnienia w premierach nowych produktów. Nvidia już ogłosiła, że najnowsze procesory trafią na rynek nie w tym, a dopiero w przyszłym roku.Teraz podobną strategię rozważa Sony. Bloomberg sugeruje, że ze względu na "RAMmageddon"Sony na razie nie odpowiedziało na rewelacje portalu Bloomberg.