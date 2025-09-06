Newsy Różnorodność i wygoda. Player to telewizja po Twojemu
news

Różnorodność i wygoda. Player to telewizja po Twojemu

Informacja sponsorowana / /
https://www.filmweb.pl/news/Player%3A+R%C3%B3%C5%BCnorodny+jak+klasyczna+tv%2C+wygodny+jak+streaming.+A+do+tego+bez+op%C5%82at-162742
Różnorodność i wygoda. Player to telewizja po Twojemu
Różnorodny jak klasyczna telewizja, wygodny jak streaming – Player to po prostu telewizja po Twojemu. Co znajdziecie w podstawowym, bezpłatnym pakiecie? Poznajcie go bliżej!


Player to, po prostu, telewizja po Twojemu. Oferuje ekskluzywny dostęp do najpełniejszej na rynku biblioteki bieżących i archiwalnych programów telewizyjnych z rodziny TVN, ulubionych stacji telewizyjnych, a także kanałów i tytułów programowych innych nadawców – w formule na życzenie, czyli wtedy, gdy użytkownikom wygodnie i na urządzeniu, które wybiorą. To idealna propozycja dla fanów polskiego kontentu rozrywkowego i seriali, ale także dla tych, którzy chcą obejrzeć kinowe hity bez czekania, zaraz po premierze kinowej.

Czas na telewizję po Twojemu! Co znajdziesz w bezpłatnej ofercie Playera?


To, co najlepsze w klasycznej telewizji – bez opłat, z reklamami. Player oferuje możliwość oglądania na żywo wybranych stacji telewizyjnych takich jak TVN, Polsat, TVP i wiele innych, a także 22 kanały nowej generacji (FAST), gdzie obejrzysz powtórki ulubionych seriali czy programów. W bezpłatnej formule VOD użytkownicy znajdą również bibliotekę seriali, programów rozrywkowych i filmów z wybranych kanałów grupy TVN – dostępnych przez 7 dni po emisji w TV. Dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny – wystarczy się zalogować. 


Nie istnieje już coś takiego jak przegapiony odcinek. Dzięki Playerowi możesz w wygodny sposób nadrobić to, czego nie zdążyłeś obejrzeć w telewizji – w dogodnej dla siebie chwili i na dowolnym urządzeniu. Koniec z dostosowywaniem się do ramówki, teraz to ramówka dostosuje się do Ciebie! Krótko mówiąc: telewizja po Twojemu. 

"Minecraft: Film" znajdziecie w Wypożyczalni Playera

A co dostaniesz w płatnych pakietach Playera?


Poza bezpłatną ofertą z reklamami, która najlepiej odzwierciedla doświadczenie oglądania klasycznej telewizji, Player oferuje także pakiety bez reklam (już od 25 zł miesięcznie). Co fajnego w nich znajdziecie? Między innymi odcinki wybranych programów i seriali wcześniej niż w TV oraz wydłużone odcinki specjalne (Extra). Spragnionych kinowych atrakcji zapraszamy z kolei do Wypożyczalni Playera, gdzie każdego tygodnia trafiają nowe hity w atrakcyjnych cenach – już od 5 zł.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja 2025: Jim Jarmusch zaskoczony. Zdobył Złotego Lwa

14 komentarzy

Z "Supermana" do melodramatu Netfliksa

Filmy

Roth i Snoop zapraszają do nawiedzonego domu. Wejdziecie?

3 komentarze
Filmy

"Obecność 4". Recenzja ostatniego filmu serii

Filmy

Doktor Doom spotka Deadpoola? Ryan Reynolds odnosi się do plotek

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Queer Lion, Tydzień Krytyki – pierwsze nagrody w Wenecji 2025

Filmy

WENECJA 2025: Poznajcie "Cichą przyjaciółkę"

3 komentarze