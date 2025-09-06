Różnorodność i wygoda. Player to telewizja po Twojemu

Różnorodny jak klasyczna telewizja, wygodny jak streaming – Player to po prostu telewizja po Twojemu. Co znajdziecie w podstawowym, bezpłatnym pakiecie? Poznajcie go bliżej! Player
to, po prostu, telewizja po Twojemu. Oferuje ekskluzywny dostęp do najpełniejszej na rynku biblioteki bieżących i archiwalnych programów telewizyjnych z rodziny TVN, ulubionych stacji telewizyjnych, a także kanałów i tytułów programowych innych nadawców – w formule na życzenie, czyli wtedy, gdy użytkownikom wygodnie i na urządzeniu, które wybiorą. To idealna propozycja dla fanów polskiego kontentu rozrywkowego i seriali, ale także dla tych, którzy chcą obejrzeć kinowe hity bez czekania, zaraz po premierze kinowej.
To, co najlepsze w klasycznej telewizji – bez opłat, z reklamami. Player
oferuje możliwość oglądania na żywo wybranych stacji telewizyjnych takich jak TVN, Polsat, TVP i wiele innych, a także 22 kanały nowej generacji (FAST), gdzie obejrzysz powtórki ulubionych seriali czy programów. W bezpłatnej formule VOD użytkownicy znajdą również bibliotekę seriali, programów rozrywkowych i filmów z wybranych kanałów grupy TVN – dostępnych przez 7 dni po emisji w TV. Dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny – wystarczy się zalogować.
Nie istnieje już coś takiego jak przegapiony odcinek. Dzięki Playerowi
możesz w wygodny sposób nadrobić to, czego nie zdążyłeś obejrzeć w telewizji – w dogodnej dla siebie chwili i na dowolnym urządzeniu. Koniec z dostosowywaniem się do ramówki, teraz to ramówka dostosuje się do Ciebie! Krótko mówiąc: telewizja po Twojemu.
"Minecraft: Film" znajdziecie w Wypożyczalni Playera
A co dostaniesz w płatnych pakietach Playera?
Poza bezpłatną ofertą z reklamami, która najlepiej odzwierciedla doświadczenie oglądania klasycznej telewizji, Player
oferuje także pakiety bez reklam (już od 25 zł miesięcznie). Co fajnego w nich znajdziecie? Między innymi odcinki wybranych programów i seriali wcześniej niż w TV oraz wydłużone odcinki specjalne (Extra). Spragnionych kinowych atrakcji zapraszamy z kolei do Wypożyczalni Playera
, gdzie każdego tygodnia trafiają nowe hity w atrakcyjnych cenach – już od 5 zł.
Informacja sponsorowana