Plotka: "KOTOR 2" dostanie remake. Przy okazji naprawią zakończenie

Rewelacji na ten temat dostarczył Stephen Totillo z portalu GameFilme. Opisał on kulisy pozwu sądowego złożonego przez Disneya przeciwko Aspyr, którego przedmiotem był "Restored Content DLC" do "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords" planowany do wypuszczenia na konsole Nintendo Switch.
Opisując tę sprawę Totillo ujawnił także, że przynajmniej od 2023 roku istnieje projekt o kryptonimie Juliet, który faktycznie jest remake gry "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords". Zgodnie z planem gra miała zostać wizualnie całkowicie odświeżona i przystosowana do współczesnych urządzeń gamingowych. W planach było także przywrócenie contentu usuniętego wcześnie oraz naprawę zakończenia (czy jak chce wielu graczy "zakończenia").
Projekt podobno był rozwijany jeszcze w marcu tego roku. Czy jednak remake kiedykolwiek ujrzy światło dzienne? Tego nie wiadomo.
"Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords" to gra RPG, która debiutowała w 2005 roku. Mniej więcej 5 lat po wydarzeniach znanych z "Star Wars: Knights of the Old Republic" Jedi ulegli prawie całkowitej zagładzie z rąk swych zaprzysięgłych wrogów, Sithów. Galaktyka nadal pozostaje w stanie chaosu i Republika nadal nie jest w stanie bronić tworzących ją światów. Zabójcy Sithów polują na kogoś, kto według nich jest ostatnim z Jedi. Na tego, który trzyma losy galaktyki w swoim ręku.
Zwiastun gry "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords"