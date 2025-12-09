Newsy Gry Plotka: "KOTOR 2" dostanie remake. Przy okazji naprawią zakończenie
Gry

Plotka: "KOTOR 2" dostanie remake. Przy okazji naprawią zakończenie

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+%22KOTOR+2%22+dostanie+remake.+Przy+okazji+naprawi%C4%85+zako%C5%84czenie-164281
Plotka: &quot;KOTOR 2&quot; dostanie remake. Przy okazji naprawią zakończenie
W 2021 roku pojawiły się doniesienia na temat realizacji remake'u gry "Star Wars: Knights of the Old Republic". Do dziś projekt nie ujrzał światła dziennego, a tymczasem najnowsze doniesienia sugerują, że remake ma też dostać gra "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords".

Kryptonim Juliet. Czy to jest "KOTOR 2"?

Rewelacji na ten temat dostarczył Stephen Totillo z portalu GameFilme. Opisał on kulisy pozwu sądowego złożonego przez Disneya przeciwko Aspyr, którego przedmiotem był "Restored Content DLC" do "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords" planowany do wypuszczenia na konsole Nintendo Switch.


Opisując tę sprawę Totillo ujawnił także, że przynajmniej od 2023 roku istnieje projekt o kryptonimie Juliet, który faktycznie jest remake gry "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords". Zgodnie z planem gra miała zostać wizualnie całkowicie odświeżona i przystosowana do współczesnych urządzeń gamingowych. W planach było także przywrócenie contentu usuniętego wcześnie oraz naprawę zakończenia (czy jak chce wielu graczy "zakończenia").

Projekt podobno był rozwijany jeszcze w marcu tego roku. Czy jednak remake kiedykolwiek ujrzy światło dzienne? Tego nie wiadomo.

"Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords" to gra RPG, która debiutowała w 2005 roku. Mniej więcej 5 lat po wydarzeniach znanych z "Star Wars: Knights of the Old Republic" Jedi ulegli prawie całkowitej zagładzie z rąk swych zaprzysięgłych wrogów, Sithów. Galaktyka nadal pozostaje w stanie chaosu i Republika nadal nie jest w stanie bronić tworzących ją światów. Zabójcy Sithów polują na kogoś, kto według nich jest ostatnim z Jedi. Na tego, który trzyma losy galaktyki w swoim ręku.

Zwiastun gry "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords"



Powiązane artykuły Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords  (2005)

 Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords

Star Wars: Knights of the Old Republic  (2003)

 Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: The Old Republic  (2011)

 Star Wars: The Old Republic

Star Wars Jedi: Upadły zakon  (2019)

 Star Wars Jedi: Upadły zakon

Najnowsze Newsy

ArteKino Festival: 11 filmów młodych reżyserów za darmo

"To właśnie miłość" na pokazie w stołecznym Iluzjonie 17.12 o godz. 20:00

4 komentarze
Inne Filmy

Wybitna aktorka broni Harveya Weinsteina. Producent dziękuje

38 komentarzy
Filmy

Pamiętacie ten film? Oto Nicolas Cage na planie sequela

5 komentarzy
Filmy

Leonardo DiCaprio też obawia się AI. "Nie ma w tym człowieczeństwa"

7 komentarzy
Filmy

"Krzyk 7". Jak wyglądał pomysł na film przed zwolnieniem Melissy Barrery?

12 komentarzy
Wideo

The Asylum zaprasza na Pandorę już teraz [ZWIASTUN]

10 komentarzy