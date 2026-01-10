Nowa "Mumia" nie jest nową "Mumią". To efekt pokazów testowych

Wygląda na to, że po raz drugi wytwórni Universal nie udało się skutecznie wskrzesić "Mumii". Nową wersję nakręcił Lee Cronin. Jednak po pokazach testowych studio postanowiło, że ten film nie będzie w żaden sposób wiązany z marką "Mumia". To może wyjaśniać, dlaczego jeszcze w tamtym roku Daniel Richtman dzielił się plotką o zmianie tytułu filmu na "The Resurrected".
Lee Cronin obiecywał "Mumię", jakiej świat dotąd nie widział. I obietnicę spełnił
Na pokazach testowych zaprezentowana została wersja trwająca 120 minut
. Po seansie większość widzów była w szoku
. Nie tego się spodziewali i w efekcie wystawili filmowi złą ocenę. Po sieci krążą nawet plotki o tym, że na widok tego, jak straszny jest ten film, z pokazu wyszedł sam szef Atomic Monster James Wan
.
Z doniesień krążących po sieci jasno wynika, że "The Mummy"
(czy też "The Resurrected") jest niezwykle brutalnym filmem
. Niektóre sceny są ponoć obrzydliwe
. W sieci wspomina się na przykład o scenie ze skorpionem, który wchodzi do gardła ofiary i niszczy jej struny głosowe.
Wygląda więc na to, że Lee Cronin
zrobił dokładnie to, co zapowiadał. W 2024 roku tak mówił o swoim projekcie: To będzie "Mumia" zupełnie inna od wszystkiego, na co dotąd spoglądały wasze oczy. Kopię głęboko w ziemi, by wskrzesić coś przedwiecznego i bardzo przerażającego.
Getty Images © Eric Charbonneau
O czym opowiada nowa "Mumia"?
Przy okazji do sieci trafił również opis fabuły. Jeśli jest prawdziwy, pochodzi jeszcze sprzed decyzji o zmianie tytułu. Czytamy w nim między innymi: Młoda córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Zdruzgotana rodzina jest zszokowana, kiedy osiem lat później dziewczyna się odnajduje. To, co powinno być radosnym wydarzeniem, szybko zmienia się w prawdziwy koszmar.
Z opisów filmu od osób, który były na pokazach testowych, wynika, że dziewczyna pojawia się ponownie na miejscu katastrofy samolotu, który transportował sarkofag. Dodatkowo, zanim zniknęła, dziewczyna miała zostać przeklęta przez tajemniczą kobietę.
W listopadzie ubiegłego roku Daniel Richtman w taki sposób opisywał fabułę filmu: Po tym, jak jego zaginiona córka w tajemniczy sposób powraca po ośmiu latach, ojciec odkrywa, że dziewczyna nosi w sobie ducha starożytnej egipskiej mumii. Gdy zło zaczyna przenikać także do jego drugiego dziecka, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, by je ocalić — nawet jeśli oznacza to, że sam stanie się potworem.
W roli rodziców na ekranie pojawili się Jack Reynor
i Laia Costa
. Dzieci zagrały Shylo Molina
i Emily Mitchell
.
Film powinien trafić do kin w kwietniu. Filmografię Lee Cronina
zamyka "Martwe zło: Przebudzenie
".
Zwiastun filmu "Martwe zło: Przebudzenie"