Newsy Filmy Plotka: "Supergirl" już z datą premiery na VOD
VOD / Filmy

Plotka: "Supergirl" już z datą premiery na VOD

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+%22Supergirl%22+ju%C5%BC+z+dat%C4%85+premiery+na+VOD-167449
Plotka: &quot;Supergirl&quot; już z datą premiery na VOD
Lotem błyskawicy po sieci rozniosła się wieść o tym, że "Supergirl" ma już datę premiery w dystrybucji cyfrowej. I większość internautów nie jest tym faktem zdziwiona. Wszystko przez to, że po 12 dniach w kinach na świecie widowisko zarobiło zaledwie 100 milionów dolarów.

Czy streaming uratuje "Supergirl"?



"Supergirl" jest drugim kinowym widowiskiem wytwórni DC Studios, które wchodzi do kin na świecie. Jednym z szefów studia jest James Gunn, który zapowiadał, że pod jego rządami polityka studia będzie wyglądała tak: nie liczy się ilość filmów, a ich jakość.

Niestety "Supergirl" nie została przez fanów (i recenzentów) przyjęta życzliwie. Co gorsza, widowisko nie przyciągnęło do kin masowej widowni, choć pod względem frekwencyjnym tegoroczne lato kinowe jest - póki co - najlepsze od 2019 roku.


W związku z tym wiele osób uważa, że Warner Bros. może chcieć szybko wprowadzić film do dystrybucji cyfrowej, gdzie często kinowe klapy potrafią radzić sobie zaskakująco dobrze. I tu pojawia się plotka o dacie premierzy na platformach streamingowych. Jeśli jej wierzyć, "Supergirl" będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu już 28 lipca.

Oczywiście tego dnia film trafi do cyfrowej sprzedaży lub też wypożyczenia. Kiedy trafi na platformę HBO Max, gdzie będzie dostępny bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu, tego na razie nie wiadomo.

Kiedy w "Supergirl" nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.

Zwiastun filmu "Supergirl"




Powiązane artykuły Supergirl

Zobacz wszystkie artykuły

Supergirl  (2026)

 Supergirl

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

American Villain  (2027)

 American Villain

Najnowsze Newsy

Filmy

"The Gatekeeper" ma już reżysera i scenarzystę z Oscarem na koncie

Filmy

"Reanimator" z lat 80. doczeka się rebootu

Filmy

"Tańczący z wilkami" otrzyma nową, sporo dłuższą wersję reżyserską

2 komentarze
VOD Seriale

Julia Garner w serialu o romansie z morderstwem w tle

Filmy

Ryan Gosling wciągnął rodzinę do uniwersum "Gwiezdnych wojen"?

Filmy

Oni też wezmą udział w skoku w prequelu "Ocean's Eleven"

Gry

SZOK! Gigantyczne zwolnienia w XBOX

2 komentarze