Plotka: "Supergirl" już z datą premiery na VOD

Lotem błyskawicy po sieci rozniosła się wieść o tym, że "Supergirl" ma już datę premiery w dystrybucji cyfrowej. I większość internautów nie jest tym faktem zdziwiona. Wszystko przez to, że po 12 dniach w kinach na świecie widowisko zarobiło zaledwie 100 milionów dolarów.
Czy streaming uratuje "Supergirl"?
"Supergirl
" jest drugim kinowym widowiskiem wytwórni DC Studios, które wchodzi do kin na świecie. Jednym z szefów studia jest James Gunn
, który zapowiadał, że pod jego rządami polityka studia będzie wyglądała tak: nie liczy się ilość filmów, a ich jakość.
Niestety "Supergirl
" nie została przez fanów (i recenzentów) przyjęta życzliwie. Co gorsza, widowisko nie przyciągnęło do kin masowej widowni, choć pod względem frekwencyjnym tegoroczne lato kinowe jest - póki co - najlepsze od 2019 roku.
W związku z tym wiele osób uważa, że Warner Bros. może chcieć szybko wprowadzić film do dystrybucji cyfrowej, gdzie często kinowe klapy potrafią radzić sobie zaskakująco dobrze. I tu pojawia się plotka o dacie premierzy na platformach streamingowych. Jeśli jej wierzyć, "Supergirl
" będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu już 28 lipca
.
Oczywiście tego dnia film trafi do cyfrowej sprzedaży lub też wypożyczenia. Kiedy trafi na platformę HBO Max, gdzie będzie dostępny bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu, tego na razie nie wiadomo.
Kiedy w "Supergirl
" nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl
, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
Zwiastun filmu "Supergirl"