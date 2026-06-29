Batman z uniwersum DC wybrany. To aktor, który prawie został Supermanem

YouTuber John Campea twierdzi, że odtwórca głównej roli w widowisku "The Brave and the Bold" został wybrany. Nie podał jednak jego nazwiska. Jednak w sieci pojawiły się osoby, które ujawniły nazwisko aktora. To ktoś, kto łączony był z uniwersum DC już trzy lata temu.
Nie tylko Robert Pattinson. Kto jeszcze zagra Batmana?
Przypomnijmy, że na bazie komiksów DC Comics powstaje już "Batman Part II
", w którym tytułowego bohatera gra Robert Pattinson
. Ten film nie jest jednak częścią kanonu uniwersum DC
, a funkcjonuje jako niezależny byt w ramach tzw. "Elsewhere".
Jednak Batman
w uniwersum DC też się pojawi. Film z jego udziałem - "The Brave and the Bold
" - został zapowiedziany jeszcze w 2023 roku, jednak wciąż niewiele wiemy na jego temat.
Teraz John Campea twierdzi, że szefowie DC Studios zdecydowali, kto zagra Batmana
. Nie chciał jednak zdradzić jego nazwiska. Zamiast tego powiedział: To nie jest nazwisko, które mógłbym odgadnąć
.
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W sieci jednak szybko pojawili się inni, którzy postanowili wyjawić to, co przemilczał Campea, czyli nazwisko aktora. I jeśli ich doniesienia są prawdziwe, to oznacza to, że Batmanem będzie aktor, który prawie został Supermanem. Chodzi bowiem o brytyjskiego aktora Toma Brittneya. Brittney
najlepiej znany jest fanom serialu "Grantchester
", którego gwiazdą pozostaje od lat. Ma też na swoim koncie kilka ról filmowych, w tym u boku Toma Hanksa
w "Misji Greyhound
". Tom Brittney był jednym z trzech finalistów do tytułowej roli w "Supermanie"
. Walczył o nią z Davidem Corenswetem
, który ostatecznie wygrał, i z Nicholasem Houltem
, który także otrzymał angaż do "Supermana
", ale jako Lex Luthor
.
Oczywiście, nawet otrzymanie teraz przez Brittneya
posady w filmie "The Brave and the Bold
" nie oznacza wcale, że jako Batman wystąpi. Los tego widowiska, jak i całego DC Studios, zdecyduje się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, kiedy Paramount wreszcie przejmie Warner Bros. Po słabych wynikach "Supergirl
" nowy właściciel może próbować zmienić strategię rozwoju uniwersum DC.
Zwiastun filmu "Supergirl"