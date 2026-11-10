Newsy Filmy Plotka: Całe DC od nowa. Plany Gunna i Safrana trafiły do kosza
Filmy

Plotka: Całe DC od nowa. Plany Gunna i Safrana trafiły do kosza

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+Ca%C5%82e+DC+od+nowa.+Plany+Gunna+i+Safrana+trafi%C5%82y+do+kosza-169598
Plotka: Całe DC od nowa. Plany Gunna i Safrana trafiły do kosza
W poniedziałek oficjalnie ogłoszono, że Peter Safran i James Gunn odchodzą ze stanowisk szefów DC Studios. Ich miejsce zajmie Jeremy Latcham. Fani zadają sobie jedno pytanie: co to oznacza dla przyszłości uniwersum DC? Matt Belloni twierdzi, że zna na nie odpowiedź.

Gotowi na drugi reboot DC w ciągu czterech lat?



Odpowiedź, jaką daje dziennikarz portalu Puck News, chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. To reboot uniwersum DC.

Z tego, co zostało mi powiedziane, wynika, że już trwają przygotowania do porzucenia znacznej części planów, które Gunn i Safran opracowali na okres po przyszłorocznej premierze wyreżyserowanego przez Gunna filmu "Man of Tomorrow", obecnie realizowanego "The Batman: Part II" oraz będącego w przygotowaniu serialu HBO - napisał w swoim newsletterze Belloni.


Choć Belloni nie konkretyzuje, o który serial chodzi, to aktualnie w przygotowaniu jest tylko jeden: "The People vs. Gorilla Grodd". Wygląda też na to, że Belloni zapomniał o jednym filmie – animowanym "Dynamic Duo".

Jeśli Belloni ma rację, to jest to bardzo zła wiadomość dla Adrii Arjony, która miała zostać przedstawiona fanom jako nowa Wonder Woman w filmie Gunna "Man of Tomorrow". Wydaje się jednak prawie pewne, że nowy szef zażąda wycięcia jej z filmu, mając własne plany co do postaci.

Na przestrzeni ostatnich lat Gunn i Safran złożyli fanom sporo obietnic, które już raczej nie zostaną spełnione. Wśród nich są: film o Batmanie "The Brave and the Bold" oraz film o Johnie Constantinie (być może Latcham będzie bardziej skłonny do realizacji filmu "Constantine 2" z Keanu Reevesem, którego nie chcieli – podobno – Gunn i Safran). Zaś w "Supergirl" zobaczyliśmy Lobo w wykonania Jasona Momoy.

Zwiastun filmu "Clayface"




Najnowsze Newsy

Filmy

Po 10 latach wraca do kina. W produkcji wspomaganej przez AI

Filmy

Bill Nighy i gwiazda "Bridgertonów" w homoseksualnym romansie?

1 komentarz
VOD Seriale

Gwiazdy "Krainy lodu" zapraszają do "Prawdziwej krainy lodu"

2 komentarze
Filmy

"Snoop": gwiazda "Breaking Bad" w biografii rapera?

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026: Ali miał grać Blade’a. Zagrał w tym filmie (recenzja)

Inne Filmy

Kim jest nowy szef DC Studios?

18 komentarzy
Filmy

Pattinson, Washington i Edgar-Jones zagrają o łup [FOTO]

1 komentarz