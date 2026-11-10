Plotka: Całe DC od nowa. Plany Gunna i Safrana trafiły do kosza

W poniedziałek oficjalnie ogłoszono, że Peter Safran i James Gunn odchodzą ze stanowisk szefów DC Studios. Ich miejsce zajmie Jeremy Latcham. Fani zadają sobie jedno pytanie: co to oznacza dla przyszłości uniwersum DC? Matt Belloni twierdzi, że zna na nie odpowiedź.
Gotowi na drugi reboot DC w ciągu czterech lat?
Odpowiedź, jaką daje dziennikarz portalu Puck News, chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. To reboot uniwersum DC. Z tego, co zostało mi powiedziane, wynika, że już trwają przygotowania do porzucenia znacznej części planów, które Gunn i Safran opracowali na okres po przyszłorocznej premierze wyreżyserowanego przez Gunna filmu "Man of Tomorrow", obecnie realizowanego "The Batman: Part II" oraz będącego w przygotowaniu serialu HBO
- napisał w swoim newsletterze Belloni.
Choć Belloni nie konkretyzuje, o który serial chodzi, to aktualnie w przygotowaniu jest tylko jeden: "The People vs. Gorilla Grodd". Wygląda też na to, że Belloni zapomniał o jednym filmie – animowanym "Dynamic Duo
".
Jeśli Belloni ma rację, to jest to bardzo zła wiadomość dla Adrii Arjony
, która miała zostać przedstawiona fanom jako nowa Wonder Woman
w filmie Gunna
"Man of Tomorrow
". Wydaje się jednak prawie pewne, że nowy szef zażąda wycięcia jej z filmu, mając własne plany co do postaci.
Na przestrzeni ostatnich lat Gunn
i Safran
złożyli fanom sporo obietnic, które już raczej nie zostaną spełnione. Wśród nich są: film o Batmanie
"The Brave and the Bold
" oraz film o Johnie Constantinie
(być może Latcham
będzie bardziej skłonny do realizacji filmu "Constantine 2
" z Keanu Reevesem
, którego nie chcieli – podobno – Gunn
i Safran
). Zaś w "Supergirl
" zobaczyliśmy Lobo w wykonania Jasona Momoy
.
Zwiastun filmu "Clayface"