Szef Skydance mówi "nie" filmowi ze świata "Władcy Pierścieni"

Ta wiadomość nie zaskoczy nikogo, kto obserwuje polityczne zawirowania w Stanach Zjednoczonych. Otóż portal Knight Edge Media donosi, że David Ellison nakazał wstrzymanie prac nad widowiskiem "The Lord of the Rings: Shadows of the Past".
Stephen Colbert znów zwolniony przez przyjaciela Donalda Trumpa? Za projekt odpowiadał komik Stephen Colbert, którego nienawidzi Donald Trump. Prezydent był tak wściekły na jego show telewizyjny, że domagał się jego zwolnienia. Kiedy CBS wraz z resztą Paramount Global zostało kupione przez Skydance Davida Ellisona, Colbert został zwolniony. Rodzina Ellisonów jest mocno związana z Trumpem.
Knight Edge Media twierdzi, że "The Lord of the Rings: Shadows of the Past" nie został ostatecznie skasowany, a jedynie wstrzymano nad nim prace. Oczywiście w rozmowach na temat powodów nie wspomina się nawet słowem o Colbercie, zamiast tego podając fakt, że marka "Władca Pierścieni" nie jest dziś tak komercyjnie mocna jak dwie dekady temu.
Co jednak ciekawe, Skydance na razie nie nakazało wstrzymania prac nad widowiskiem "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" Andy'ego Serkisa,
do którego zdjęcia już trwają, choć przecież Serkis
po komercyjnej porażce swojego najnowszego "Folwarku zwierzęcego
" powinien wzbudzać większe obawy o komercyjny sukces.
O czym ma opowiadać "The Lord of the Rings: Shadows of the Past" Stephen Colbert
jest prywatnie wielkim fanem twórczości Tolkiena
oraz Petera Jacksona
(miał nawet epizod w jednym z "Hobbitów
"). Postanowił więc wraz ze swoim synem Peterem McGee przygotować film stanowiący swoiste uzupełnienie trylogii Jacksona
"Władca Pierścieni
" o wątki, które w kinowych filmach zostały pominięte. Punktem odniesienia dla fabuły były wczesne rozdziały trylogii Tolkiena, od "Trzech to już kompania" po "Mgłę na Kurhanach". Colbert
uznał, że można na ich podstawie stworzyć osobną historię, jednocześnie wierną zarówno literackiemu pierwowzorowi, jak i filmowej trylogii. Po przygotowaniu wstępnej wersji zwrócił się do twórców filmowej trylogii, Petera Jacksona i Philippy Boyens, o wsparcie i wspólnie z nimi przygotował ostateczną wersję scenariusza.
Akcja filmu rozpoczęłaby się 14 lat po odejściu Froda
. Sam
, Merry
i Pippin
wyruszą w podróż śladami swojej pierwszej wyprawy, podczas gdy córka Sama, Elanor, odkryje sekret, który może rzucić nowe światło na wydarzenia poprzedzające Wojnę o Pierścień.
Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"