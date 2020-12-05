Newsy Filmy "Zaplątani". Kto ma szansę zostać nową Roszpunką?
Filmy

"Zaplątani". Kto ma szansę zostać nową Roszpunką?

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+Disney+szuka+gwiazdy+aktorskiej+wersji+animacji+%22Zapl%C4%85tani%22.+W%C5%9Br%C3%B3d+faworytek+najnowsza+gwiazda+Marvela+Sadie+Sink-164236
&quot;Zaplątani&quot;. Kto ma szansę zostać nową Roszpunką?
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Disney pracuje nad widowiskiem "Tangled". Będzie to aktorska wersja popularnej animacji "Zaplątani". Portal Nexus Point News podaje, że wie, którymi aktorkami do roli Roszpunki zainteresowane jest studio.

Cztery kandydatki do roli w aktorskich "Zaplątanych"



NPN zastrzega, że nie jest w stanie stwierdzić, czy wskazane aktorki wciąż liczą się w wyścigu po rolę Roszpunki. Portal twierdzi jednak, że z ich źródeł wynika, że na pewnym etapie każda z nich brana była pod uwagę.

A są to wszystko wschodzące gwiazdy młodego pokolenia:

GettyImages-2244899017.jpg Getty Images © Earl Gibson III


GettyImages-2161333321.jpg Getty Images © Gilbert Flores

Mckenna Grace - aktualnie można ją oglądać w slasherze "Pięć koszmarnych nocy 2", w przyszłym roku pojawi się w "Krzyku 7"

GettyImages-1442084090.jpg Getty Images © Leon Bennett

Emma Myers - przebiła się dzięki roli w serialu "Wednesday", w tym roku grała w jednym z największych hitów kinowych, widowisku "Minecraft: Film"

GettyImages-1271828288.jpg Getty Images © Stefania D'Alessandro

Isabel May - sławę przyniosła jej rola w serialu "1883", a wkrótce zobaczymy ją w slasherze "Krzyk 7"

"Zaplątani" to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności. 

Zwiastun filmu "Zaplątani"




Powiązane artykuły Isabel May

Zobacz wszystkie artykuły

Zaplątani  (2010)

 Zaplątani

I żyli długo i zaplątani  (2012)

 I żyli długo i zaplątani

Roszpunka  (2009)

 Roszpunka

Zanim żyli długo i zaplątani  (2017)

 Zanim żyli długo i zaplątani

Najnowsze Newsy

Filmy

"Avengers: Doomsday". Seria teaserów będzie promować widowisko Marvela

7 komentarzy
Gry

Domy dla graczy debiutują w World of Warcraft!

Inne Filmy

OFICJALNIE: Netflix kupił Warner Bros., HBO Max i DC Studios

72 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Tytuły Netfliksa królują

1 komentarz
Seriale

Kit Harington i Lindsay Lohan zagrają małżeństwo z problemami

1 komentarz
VOD Seriale

Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV

Filmy

Aronofsky i autorka "Zaginionej dziewczyny" kręcą thriller erotyczny

2 komentarze