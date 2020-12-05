"Zaplątani". Kto ma szansę zostać nową Roszpunką?

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Disney pracuje nad widowiskiem "Tangled". Będzie to aktorska wersja popularnej animacji "Zaplątani". Portal Nexus Point News podaje, że wie, którymi aktorkami do roli Roszpunki zainteresowane jest studio.
Cztery kandydatki do roli w aktorskich "Zaplątanych"
NPN zastrzega, że nie jest w stanie stwierdzić, czy wskazane aktorki wciąż liczą się w wyścigu po rolę Roszpunki. Portal twierdzi jednak, że z ich źródeł wynika, że na pewnym etapie każda z nich brana była pod uwagę.
A są to wszystko wschodzące gwiazdy młodego pokolenia:
Getty Images © Earl Gibson III Getty Images © Gilbert Flores Getty Images © Leon Bennett "Zaplątani" Getty Images © Stefania D'Alessandro
to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.
Zwiastun filmu "Zaplątani"