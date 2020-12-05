"Zaplątani". Kto ma szansę zostać nową Roszpunką?

Cztery kandydatki do roli w aktorskich "Zaplątanych"

Emma Myers - przebiła się dzięki roli w serialu "

- przebiła się dzięki roli w serialu " Wednesday ", w tym roku grała w jednym z największych hitów kinowych, widowisku " Minecraft: Film

NPN zastrzega, że nie jest w stanie stwierdzić, czy wskazane aktorki wciąż liczą się w wyścigu po rolę Roszpunki. Portal twierdzi jednak, że z ich źródeł wynika, że na pewnym etapie każda z nich brana była pod uwagę.A są to wszystko wschodzące gwiazdy młodego pokolenia:to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.