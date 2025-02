Plotka: Johnny Depp wraca do "Piratów z Karaibów"!

"Piraci z Karaibów 6" nadchodzą. Kapitan Sparrow powróci

Przypomnijmy, że prace nad nowym widowiskiem z cyklu "Piraci z Karaibów" trwają już od dłuższego czasu. Ponieważ Disney nie miał jasnej wizji tego, co chce filmem osiągnąć,. Jedna z nich zakładała powrót Johnny'ego Deppa W związku z sądowymi bataliami Deppa Amber Heard przez długi czas wydawało się, że aktor nie będzie już mile widziany w Disneyu. Jednak w ubiegłym roku zaczęły pojawiać się sygnały o tym, że studio i aktor odłożyli na bok animozje i rozmawiają ze sobą.Po stronie Deppa stanął też producent serii, który w jednym z ubiegłorocznych wywiadów wprost powiedział, że gdyby to od niego zależało, to Johnny Depp wróciłby jako Kapitan Sparrow Teraz portal The DisInsider twierdzi, że otrzymali informacje o tym, że w Disneyu trwają już przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do widowiska. Według źródeł portalu w filmie wystąpi Johnny Depp . Film nie sprzedał się zgodnie z oczekiwaniami, więc w Disney wygrała opcja, by kolejna część była formą miękkiego rebootu. Jednak w studiu nie było jasnej wizji, stad zdecydowano, by jednocześnie rozwijanych było kilka scenariuszy, z który studio na końcu wybierze najlepszą wersję.Przez długi czas wydawało się, że największe szanse na realizację ma widowisko zw roli głównej. W ostatnich dwóch latach o tym projekcie zrobiło się jednak cicho.Sporo szumu zrobił za to twórca serialu " The Last of Us , który z pomocą weterana cyklu Tedem Elliottem przygotował własną wersję scenariusza.Rok temu pojawiła się też plotka o tym, że gwiazdą filmu może zostać znana z serialu " The Bear