"Supergirl". Trwają dokrętki, by nagrać sceny z TĄ POSTACIĄ

UWAGA! PONIŻSZA WIADOMOŚĆ MOŻE ZAWIERAĆ SPOILERY
Zdjęcia do widowiska DC "Supergirl" zakończyły się w maju. Wygląda jednak na to, że ekipa wróciła na plan w celu realizacji dokrętek.
Chcą dograć sceny z ważną dla uniwersum DC postacią. Co robi ekipa "Supergirl"?
Informację o tym przekazał specjalizujący się od szerzenia plotek o największych hollywoodzkich produkcjach Daniel Richtman. Według jego źródeł dokrętki nie potrwają zbyt długo. Prawdopodobnie około dwóch tygodni.
Ekipa wróciła na plan głównie dlatego, by dograć sceny z Davidem Corenswetem
. W nowym uniwersum DC
jest on odtwórcą roli Supermana
, czyli kuzyna tytułowej bohaterki "Supergirl"
.
Plotki Richtmana pośrednio potwierdza samo studio. Otóż na wystawie, która otwarta jest dla turystów odwiedzających Warner Bros. Studio, normalnie znajduje się kostium Supermana noszony przez Corensweta
. Jednak obecnie miejsce to jest puste. Wywieszona jest karteczka z komunikatem: "Kostium Supermana jest obecnie wykorzystywany w produkcji". Nie może tu chodzić o "Man of Tomorrow"
, bo zdjęcia do tego filmu jeszcze nie ruszyły.
Surowa wersja "Supergirl"
była już pokazana szefom wytwórni i najbliższym współpracownikom Jamesa Gunna
. Podobno zebrane na sali osoby były zadowolone z tego, co zobaczyły. "Supergirl"
trafi do kin w czerwcu 2026 roku.
