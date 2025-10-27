Newsy Filmy "Supergirl". Trwają dokrętki, by nagrać sceny z TĄ POSTACIĄ
"Supergirl". Trwają dokrętki, by nagrać sceny z TĄ POSTACIĄ

UWAGA! PONIŻSZA WIADOMOŚĆ MOŻE ZAWIERAĆ SPOILERY

Zdjęcia do widowiska DC "Supergirl" zakończyły się w maju. Wygląda jednak na to, że ekipa wróciła na plan w celu realizacji dokrętek.

Chcą dograć sceny z ważną dla uniwersum DC postacią. Co robi ekipa "Supergirl"?



Informację o tym przekazał specjalizujący się od szerzenia plotek o największych hollywoodzkich produkcjach Daniel Richtman. Według jego źródeł dokrętki nie potrwają zbyt długo. Prawdopodobnie około dwóch tygodni.

Ekipa wróciła na plan głównie dlatego, by dograć sceny z Davidem Corenswetem. W nowym uniwersum DC jest on odtwórcą roli Supermana, czyli kuzyna tytułowej bohaterki "Supergirl".


Plotki Richtmana pośrednio potwierdza samo studio. Otóż na wystawie, która otwarta jest dla turystów odwiedzających Warner Bros. Studio, normalnie znajduje się kostium Supermana noszony przez Corensweta. Jednak obecnie miejsce to jest puste. Wywieszona jest karteczka z komunikatem: "Kostium Supermana jest obecnie wykorzystywany w produkcji". Nie może tu chodzić o "Man of Tomorrow", bo zdjęcia do tego filmu jeszcze nie ruszyły.

Surowa wersja "Supergirl" była już pokazana szefom wytwórni i najbliższym współpracownikom Jamesa Gunna. Podobno zebrane na sali osoby były zadowolone z tego, co zobaczyły.

"Supergirl" trafi do kin w czerwcu 2026 roku.

