Nie została Lois Lane, będzie jedną z X-Men?

Jak wiadomo, Marvel Studios przygotowuje się do widowiska "X-Men". Choć casting do ról nie został oficjalnie ogłoszony, to po sieci krąży masa plotek na temat tego, kto w filmie wystąpi. Najnowszą z nich zaprezentował Jeff Sneider.

Z "Sex Education" do "X-Men"



Otóż zdaniem Jeffa Sneidera jedną z mutantek Marvela może zostać Emma Mackey. Sneider nie podaje jednak, o którą z postaci chodzi. Dodaje jedynie, że aktorka może zadebiutować w MCU już w filmie "Avengers: Secret Wars", by potem pojawić się w "X-Men".

03.jpg Getty Images © Amy Sussman


Emma Mackey znana jest z serialu "Sex Education". Widzowie pamiętają ją również z kinowego hitu "Barbie". Aktorka od dłuższego czasu pojawia się w spekulacjach dotyczących obsad największych hollywoodzkich widowisk. Przed premierą "Supermana" Jamesa Gunna przez chwilę była wskazywana jako kandydatka do roli Lois Lane.

O filmie "X-Men" wiemy jedynie tyle, że powstaje i że odpowiada za niego Jake Schreier, czyli reżyser "Thunderbolts*". Podobno widowisko trafi do kin w maju 2028 roku. I choć Marvel Studios ma rzeczywiście zarezerwowaną datę 5 maja 2028 roku, to jednak wytwórnia oficjalnie nie podała, jaki film zamierza wtedy wprowadzić do kin.

O castingu do filmu też oficjalnie nic nie wiemy. Plotek na temat obsady jest jednak całkiem sporo. Oprócz Emmy Mackey z projektem wiązane są takie osoby jak: Jack Champion, Hunter Schafer i Margaret Qualley.

Zwiastun filmu "Thunderbolts*"




