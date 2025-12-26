Nie została Lois Lane, będzie jedną z X-Men?

Jak wiadomo, Marvel Studios przygotowuje się do widowiska "X-Men". Choć casting do ról nie został oficjalnie ogłoszony, to po sieci krąży masa plotek na temat tego, kto w filmie wystąpi. Najnowszą z nich zaprezentował Jeff Sneider.
Z "Sex Education" do "X-Men"
Otóż zdaniem Jeffa Sneidera jedną z mutantek Marvela
może zostać Emma Mackey
. Sneider nie podaje jednak, o którą z postaci chodzi. Dodaje jedynie, że aktorka może zadebiutować w MCU już w filmie "Avengers: Secret Wars"
, by potem pojawić się w "X-Men"
.
Emma Mackey Getty Images © Amy Sussman
znana jest z serialu "Sex Education
". Widzowie pamiętają ją również z kinowego hitu "Barbie
". Aktorka od dłuższego czasu pojawia się w spekulacjach dotyczących obsad największych hollywoodzkich widowisk. Przed premierą "Supermana
" Jamesa Gunna
przez chwilę była wskazywana jako kandydatka do roli Lois Lane
.
O filmie "X-Men"
wiemy jedynie tyle, że powstaje i że odpowiada za niego Jake Schreier
, czyli reżyser "Thunderbolts*
". Podobno widowisko trafi do kin w maju 2028 roku. I choć Marvel Studios ma rzeczywiście zarezerwowaną datę 5 maja 2028 roku, to jednak wytwórnia oficjalnie nie podała, jaki film zamierza wtedy wprowadzić do kin.
O castingu do filmu też oficjalnie nic nie wiemy. Plotek na temat obsady jest jednak całkiem sporo. Oprócz Emmy Mackey
z projektem wiązane są takie osoby jak: Jack Champion
, Hunter Schafer
i Margaret Qualley
.
