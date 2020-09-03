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Nie tylko James Bond. Moneypenny z własnym serialem. Kto zagra główną rolę?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+Florence+Pugh+jako+Moneypenny+w+serialowym+spin-offie+%22Bonda%22-168373
Nie tylko James Bond. Moneypenny z własnym serialem. Kto zagra główną rolę?
Cały świat żyje spekulacjami na temat tego, kto zostanie nowym Jamesem Bondem. Jednak "Bond 26" nie jest jedynym projektem w tym uniwersum, nad którym pracuje Amazon MGM Studios. Niezależnie od niego powstaje serial "The Moneypenny Diaries".

Moneypenny główną bohaterką. Kto może ją zagrać?



Serial bazować będzie na oficjalnej, wspieranej przez spadkobierców Iana Fleminga trylogii autorstwa Kate Westbrook (pseudonim Samanthy Weinberg). Jak łatwo się domyślić, jego bohaterką jest Jane Vivian Moneypenny - kobieta posiadająca własną, niezależną od Bonda historię, ambicje i tajemnice.

W sieci właśnie pojawiły się niepotwierdzone (na razie) doniesienia o tym, kto może zagrać bohaterkę. Według "Mail Online" kandydatką jest Florence Pugh.

02.jpg Getty Images © Samir Hussein


Aktorka w ostatnim czasie nie miała zbyt wiele wolnego czasu. W kinach właśnie możecie ją oglądać w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jesienią pojawi się w serialu "Na wschód od Edenu". Zaś w grudniu będzie w kinach w dwóch wielkich produkcjach: "Avengers: Doomsday" i "Diuna: część trzecia".

Akcja pierwszego tomu trylogii Westbrook, zatytułowanego "The Moneypenny Diaries: Guardian Angel", osadzona została na tle kryzysu kubańskiego. Przedstawia wydarzenia w MI6 po tym, co fani znają z filmu "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości".

Powieść została wydana w 2005 roku. Początkowo promowano ją jako zapiski "prawdziwej" Moneypenny, sugerujące, że James Bond to w rzeczywistości pseudonim jednego z agentów brytyjskich służb wywiadowczych. Dopiero w wyniku śledztwa dziennikarzy "The Sunday Times" wydawcy przyznali, że książka prezentuje fikcję.

Drugi tom - "Secret Servant: The Moneypenny Diaries" - trafił na rynek w 2006 roku, a trzeci - "The Moneypenny Diaries: Final Fling" - w 2008 roku.

Zwiastun filmu "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości"




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