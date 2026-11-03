Plotka: James Bond został wybrany. Czy żona aktora zaśpiewa piosenkę do "Bonda 26"?

Gorączka bondowska sięga zenitu. Niedawno Denis Villeneuve, Amy Pascal i David Heyman przeprowadzili próby przed kamerą z wybranymi aktorami. Celem castingu był wybór gwiazdy widowiska "Bond 26". Po sieci krążą informacje, że aktor został już wybrany. Na razie jednak musimy polegać na plotkach, bo żadnego oficjalnego komunikatu nie było.
Gwiazda filmu "Tylko jedna noc" nowym Bondem?
Źródłem najnowszej plotki na temat Jamesa Bonda
jest Roger Friedman. Ludzie zwracają uwagę na to, co ma w tej sprawie do powiedzenia, ponieważ to on jako pierwszy ogłosił, że Bondem będzie Daniel Craig
.
Oto, co więc napisał Friedman na swojej stronie Showbiz411: Krążą słuchy, że Callum Turner będzie kolejnym Jamesem Bondem. Jest wysoki, ale nie za wysoki. Potrafi grać, ale nie przesadza z aktorstwem. Reżyser Denis Villeneuve może go odpowiednio ukształtować.
Getty Images © Cindy Ord
Angaż Turnera
nie byłby zaskoczeniem. Aktor był bowiem na liście finalistów do roli, która krążyła po sieci. Jego rywalami do roli są: Jack Lowden
, Josh O'Connor
oraz jeszcze jeden, niezidentyfikowany aktor.
Friedman spekuluje, że angaż Turnera
może skutkować również wyborem piosenkarki, która zaśpiewa piosenkę do "Bonda 26
". Mogłaby to bowiem być żona Turnera, Dua Lipa
. Moim zdaniem jego żona, Dua Lipa, zaśpiewa piosenkę przewodnią do "Bonda". No bo jakże inaczej! Skoro on będzie Bondem, po co mieliby zatrudniać inną wokalistkę? Może Elton John mógłby do niej dołączyć?
– napisał Friedman.
Nowy James Bond
powinien zostać ogłoszony w najbliższych tygodniach. Jeśli nie nastąpi to przed premierą "Diuny: części trzeciej
", to Denis Villeneuve
musi być emocjonalnie przygotowany na to, że każdy, kto będzie przeprowadzał z nim wywiad, będzie chciał zadać pytanie o to, czy wybrał już gwiazdę filmu "Bond 26
".
Zwiastun filmu "Tylko jedna noc", w którym wystąpił Callum Turner