Plotka: Jennifer Lopez na wojnie z reżyserem Robertem Zemeckisem. Powtórka z Lively-Baldoni?

W 2025 roku pisaliśmy o tym, że Jennifer Lopez zagra w nowym filmie Roberta Zemeckisa "The Last Mrs. Parrish". Obraz będący ekranizacją powieści Liv Constantine powstaje dla platformy Netflix. Wygląda jednak na to, że we współpracy między Lopez (która jest również producentką filmu) a Zemeckisem doszło do konfliktu. Tak w każdym razie twierdzi plotkarski portal Page Six.
Déjà vu? Lopez i Zemeckis jak Lively i Baldoni?
Według Page Six problemy zaczęły się po pokazach testowych. Te podobno wypadły bardzo słabo. Lopez
postanowiła więc wziąć sprawy w swoje ręce i odsunąć Zemeckisa
od projektu. Gwiazda filmu chce ponoć przygotować własną wersję montażową.
Osoby rozmawiające z Page Six sugerują, że sytuacja przypomina konflikt Blake Lively
z Justinem Baldonim
przy "It Ends With Us
". Lively
, która, podobnie jak Lopez
, była gwiazdą i producentką, za plecami reżysera przygotowała własną wersję montażową, którą przedstawiła wytwórni. Warto jednak pamiętać, że choć konflikt Lively
z Baldonim
doprowadził do głośnych procesów sądowych, to sam film na tym nie ucierpiał. Przeciwnie, okazał się wielkim hitem kinowym.
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Ponieważ "The Last Mrs. Parrish
" kosztowało ok. 100 milionów dolarów, Netflix poczuł się w obowiązku zdementować doniesienia Page Six
. W oficjalnym komunikacie platforma twierdzi, że oceny na pokazach testowych były dobre, w szczególności wśród fanów Lopez
. Podkreśla też, że Lopez
i Zemeckis
bezproblemowo współpracują ze sobą przy realizacji filmu.
Powieść autorstwa Liv Constantine "Zostać panią Parrish"
opowiada o oszustce, która obiera sobie za kolejny cel bogate małżeństwo Parrishów. Bohaterka wkracza do ich życia, udając przyjaciółkę i planując uwieść mężczyznę – tak, by zostać nową panią Parrish. W pewnym momencie odkrywa jednak, że życie żony Parrisha jest dużo bardziej skomplikowane, niż mogło się wydawać.
Zwiastun filmu "It Ends With Us"