Twórca "Nie!" jednak nakręci film dla Marvela?

Po sieci znów krążą plotki na temat możliwej współpracy Jordana Peele'a z Marvel Studios. Plotki rozgorzały po tym, kiedy okazało się, że nowy autorski projekt reżysera opóźni się. Oliwy do ognia dolał sam zainteresowany publikując tajemniczy post na X.
Jordan Peele - Marvel, runda 2
O tym, że Jordan Peele
może nakręcić film dla Marvel Studios, mówiło się już jakiś czas temu. Wtedy jako film, który mógłby nakręcić autor "Nie!
", "Uciekaj!
" i "To my
", wskazywany był "X-Men". Jak wiemy, za kamerą tego widowiska stanie ostatecznie reżyser "Thunderbolts*
" Jake Schreier
.
Wydawało się więc, że drogi Peele'a
i Marvela rozeszły się. W ostatnich dniach jednak głośno zrobiło się o plotce rozsiewanej przez Daniela Richtmana. Według niego Marvel chce zatrudnić Peele'a do jednego ze swoich projektów.
Na tweet powielający tę plotkę zareagował sam Jordan Peele
. Na koncie jego studia produkcyjnego opublikowana została ta oto odpowiedź na tweet:
Czy Peele
trolluje fanów Marvela? A może tym razem nie ma dymu bez ognia i rzeczywiście jest szansa, by reżyser dołączył do MCU
?
Ostatnim reżyserskim projektem Jordana Peele'a
pozostaje film "Nie!
", którego premiera miała miejsce w 2022 roku. Nowe dzieło reżysera pierwotnie miało trafić do kin w 2026 roku. Niedawno jednak Universal usunął projekt z kalendarza premier.
Zwiastun filmu "Nie!"