Twórca "Nie!" jednak nakręci film dla Marvela?

World of Reel / autor: /
Twórca &quot;Nie!&quot; jednak nakręci film dla Marvela?
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin Spach
Po sieci znów krążą plotki na temat możliwej współpracy Jordana Peele'a z Marvel Studios. Plotki rozgorzały po tym, kiedy okazało się, że nowy autorski projekt reżysera opóźni się. Oliwy do ognia dolał sam zainteresowany publikując tajemniczy post na X.

Jordan Peele - Marvel, runda 2



O tym, że Jordan Peele może nakręcić film dla Marvel Studios, mówiło się już jakiś czas temu. Wtedy jako film, który mógłby nakręcić autor "Nie!", "Uciekaj!" i "To my", wskazywany był "X-Men". Jak wiemy, za kamerą tego widowiska stanie ostatecznie reżyser "Thunderbolts*" Jake Schreier.

Wydawało się więc, że drogi Peele'a i Marvela rozeszły się. W ostatnich dniach jednak głośno zrobiło się o plotce rozsiewanej przez Daniela Richtmana. Według niego Marvel chce zatrudnić Peele'a do jednego ze swoich projektów.

Na tweet powielający tę plotkę zareagował sam Jordan Peele. Na koncie jego studia produkcyjnego opublikowana została ta oto odpowiedź na tweet:



Czy Peele trolluje fanów Marvela? A może tym razem nie ma dymu bez ognia i rzeczywiście jest szansa, by reżyser dołączył do MCU?

Ostatnim reżyserskim projektem Jordana Peele'a pozostaje film "Nie!", którego premiera miała miejsce w 2022 roku. Nowe dzieło reżysera pierwotnie miało trafić do kin w 2026 roku. Niedawno jednak Universal usunął projekt z kalendarza premier.

Zwiastun filmu "Nie!"




