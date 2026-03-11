Kate Winslet też zawita w Śródziemiu!

Kolejny dzień, kolejna soczysta plotka na temat obsady widowiska fantasy "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Najnowsze niepotwierdzone doniesienia podają, że angaż do filmu może otrzymać Kate Winslet. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Z "Avatara" do nowego "Władcy Pierścieni"?
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz, kiedy mówi się o możliwości pojawienia Kate Winslet w Śródziemiu. Przed wielu laty była kandydatką Petera Jacksona
do roli Eowyn w trylogii "Władca Pierścieni
". Wtedy jednak odmówiła udziału. Czy teraz będzie inaczej?
Na razie nie wiadomo, kogo miałaby zagrać. Dwie sugestie zdają się być najbardziej prawdopodobne. Pierwszą jest babka Sméagola (Golluma). Druga wskazuje na Gilraen, matka Aragorna. Kate Winslet
mogliśmy ostatnio oglądać w widowisku "Avatar: Ogień i popiół"
, jak również dużo skromniejszym filmie "Żegnaj, June"
. W przygotowaniu jest też film z jej udziałem o piramidzie finansowej One Coin.
O filmie "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
Za scenariusz "The Hunt for Gollum
" odpowiadają Fran Walsh
i Philippa Boyens
(współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
") oraz Phoebe Gittins
i Arty Papageorgiou
(współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
"). Peter Jackson
objął funkcję producenta. Akcja rozgrywać się będzie w okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia.
Tytułowego polowania na Golluma
podjął się wówczas Aragorn
. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem
. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju w Nowej Zelandii. Pojawiają się też plotki, że projekt może zapoczątkować zupełnie nową trylogię osadzoną w świecie stworzonym przez Tolkiena
. Premiera filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" planowana jest na 17 grudnia 2027 roku.
NA SKRÓTY: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"