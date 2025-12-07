Serialowy "God of War". Kto zagra Baldura i Thora?

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Amazon przygotowuje serial "God of War" inspirowany cyklem gier wideo pod tym samym tytułem. Aktualnie trwa proces obsadzania ról. Dwójka bohaterów być może właśnie została obsadzona.
Baldur i Thor w serialowym "God of War". Kim są kandydaci do ról?
Najnowsze niepotwierdzone doniesienia na temat serialu "God of War"
przekazał specjalista od hollywoodzkich plotek Daniel Richtman. Twierdzi on mianowicie, że Amazon ma już kandydatów do ról Baldura i Thora
.
Getty Images © Dominik Bindl Getty Images © Eric Charbonneau
Fani wciąż czekają na informację na temat tego, kto zagra Kratosa
. Wiele osób widziałoby w tej roli Dave'a Bautistę
.
Wiemy za to, kto całość wyreżyseruje. Amazon powierzył to zadanie Frederickowi E.O. Toye'emu
, który ma na swoim koncie m.in. reżyserię odcinków innego hitu Prime Video "The Boys
".
Zwiastun gry "God of War"