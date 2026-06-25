Bourne będzie kobietą? Jest kandydatka do roli

Od kilku lat piszemy na stronach Filmwebu o planach studia Universal dotyczących wskrzeszenia marki "Bourne". Wygląda na to, że wytwórnia gotowa jest na rewolucję, która fanom literackiego pierwowzoru może nie przypaść do gustu.
Nowy "Bourne" ma być inny, by nie kojarzył się z cyklem z Mattem Damonem
Jeśli wierzyć doniesieniom Jeffa Sneidera, Unviersal chce radykalnie odejść od cyklu Paula Greengrassa
z Mattem Damonem
. W tym celu rozważane jest pozostawienie jedynie ogólnego zarysy fabularnego, czyli historię agenta, który stracił pamięć. Jednak postać ma być inna od tej, jaką stworzył Damon
. Do tego stopnia, że rozważana jest nawet zmiana płci Bourne'a
.
Sneider twierdzi, że rozmowy w sprawie zagrania głównej roli w filmie "Bourne" prowadziła najgorętsza młoda gwiazda Hollywoodu - Zendaya.
Dziennikarz jednak nie podaje, na czym stanęły te rozmowy i czy aktorka rzeczywiście wcieli się w kobiecą wersję Bourne'a
.
Sneider nie wyjaśnia również, czy jest to ten sam projekt filmowy, nad którym jakiś czas temu pracował reżyser "Konklawe
" Edward Berger
.
Rok 2026 można spokojnie nazwać rokiem Zendai, Aktorkę widzieliśmy już w filmie "Drama" i serialu "Euforia". A na premierę czekają jeszcze trzy superprodukcje z jej udziałem: "Odyseja", "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" oraz "Diuna: część trzecia".
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Uniwersum Bourne'a Jason Bourne
to postać stworzona przez pisarza Roberta Ludluma
. W kinie debiutował w "Tożsamości Bourne'a"
w 1988 roku. Wtedy zagrał go Richard Chamberlain
.
Prawdziwy rozkwit nastąpił na początku tego stulecia. To wtedy Matt Damon
zagrał bohatera w nowej "Tożsamości Bourne'a"
. Od drugiego filmu za reżyserię odpowiadał Paul Greengrass
, który opowiedział w sumie trzy historie filmowe.
Ponieważ marka była dochodowa, Universal postanowiło poszerzyć uniwersum. Do kin trafił spin-off "Dziedzictwo Bourne'a"
z Jeremym Rennerem
. Aktor nie wrócił już do postaci. W 2019 roku premierę miał serial "Treadstone"
, którego gwiazdą był Jeremy Irvine
. Serial został skasowany po jednym sezonie.
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