Fani MCU mają już tego dość i liczą na zmianę. Dla Skydance jest to najwyraźniej "świeży pomysł" na serię "Transformers". A w każdym razie to sugeruje nowa plotka krążąca po sieci.
Co wiemy o "Transformers 8"?
Przypomnijmy, że miesiąc temu nowe władze filmowego działu konglomeratu Skydance ogłosiły, że w przygotowaniu jest widowisko "Transformers 8"
. Za kamerą stanie Michael Bay
, a wśród producentów jest Steven Spielberg
.
Fani uznali to za jawny znak tego, że nowy film wróci do korzeni serii. Spielberg
i Bay
współpracowali bowiem przy "Transformers
" z 2007 roku oraz przy "Zemście upadłych
", sequelu z 2009 roku.
Nowa plotka sugeruje, że rzeczywiście planowany jest powrót do korzeni. Jednak nie do końca taki, jak wyobrażają sobie fani. Otóż nowe widowisko ma wprowadzić... multiwersum. Zaś głównym bohaterem będzie syn Sama Witwicky'ego.
Sam to oczywiście postać z pierwszych aktorskich filmów o Transformers. Grał go Shia LaBeouf
. Czy powrót aktora do roli jest rozważany? Tego nowa plotka nie wyjaśnia.
Aktualnie trwają prace nad scenariuszem. Przygotowuje go Jason Fuchs
, autor fabuł do filmu "Argylle - Tajny szpieg
" oraz serialu "To: Witajcie w Derry
". Do sieci wyciekły też informacje z ogłoszeń castingowych. Sugerują one, że głównymi bohaterami filmu będą: nastolatek wychowywany przez samotną matkę, który spędza dnie na streamowaniu na Twitchu, oraz młoda kobieta, miłośniczka motocykli, która popchnie chłopaka w stronę prawdziwej przygody.
Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy Bay wejdzie na plan, a co za tym idzie, kiedy film trafi do kin.
Zwiastun widowiska "Transformers" z 2007 roku