Plotka: Eva Mendes zostanie żoną Ryana Goslinga

Ciekawą plotkę rozprzestrzenia w sieci Daniel Richtman. Otóż twierdzi on, że w widowisku "Star Wars: Starfighter" zagra Eva Mendes!
Ostatni raz widzieliśmy ją w kinie w 2014 roku. Teraz powróci? Eva Mendes
to pochodząca z Miami aktorka, która znacie z takich filmów jak: "Szybcy i wściekli 5
", "Wyścig z czasem
" czy "Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta
". Na początku ubiegłej dekady postanowiła jednak zrezygnować z kariery. Jej ostatnią rolą kinową pozostaje Cat z filmu "Lost River"
.
Teraz jednak Daniel Richtman twierdzi, że Eva Mendes
pojawi się w niewielkiej roli w filmie "Star Wars: Starfighter". Ma zagrać żonę bohatera, w którego wciela się Ryan Gosling.
Jak wszyscy doskonale wiedzą, Gosling
i Mendes
prywatnie są małżeństwem.
Zdjęcia do filmu "Star Wars: Starfighter"
właśnie rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii. Oficjalnie o fabule nie wiemy nic. Nieoficjalnie mówi się, że Ryan Gosling
zagra rycerza Jedi, który trenuje w posługiwaniu się Mocą swojego siostrzeńca. Tropem chłopaka podąża para niebezpiecznych złoczyńców.
Siostrzeńca zagra Flynn Gray
. Jego matką (czyli ekranową siostrą Goslinga
) będzie Amy Adams
. Zaś czarnymi charakterami zostali Mia Goth
i Matt Smith
. W obsadzie są również: Aaron Pierre
, Simon Bird
, Jamael Westman
oraz Daniel Ings
.
Całość reżyseruje autor widowiska "Deadpool & Wolverine
" Shawn Levy
. "Star Wars: Starfighter" ma trafić do kin w maju 2027 roku
.
Zwiastun wyreżyserowanego przez Ryana Goslinga filmu "Lost River", w którym zagrała Eva Mendes