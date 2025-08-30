Newsy Filmy Plotka: Eva Mendes zostanie żoną Ryana Goslinga
CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+Po+dekadzie+przerwy+Eva+Mendes+wraca+do+aktorstwa.+U+boku+m%C4%99%C5%BCa+Ryana+Goslinga+w+%22Star+Wars%3A+Starfighter%22-162693
źródło: Getty Images
autor: Caroline McCredie
Ciekawą plotkę rozprzestrzenia w sieci Daniel Richtman. Otóż twierdzi on, że w widowisku "Star Wars: Starfighter" zagra Eva Mendes!

Ostatni raz widzieliśmy ją w kinie w 2014 roku. Teraz powróci?



Eva Mendes to pochodząca z Miami aktorka, która znacie z takich filmów jak: "Szybcy i wściekli 5", "Wyścig z czasem" czy "Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta". Na początku ubiegłej dekady postanowiła jednak zrezygnować z kariery. Jej ostatnią rolą kinową pozostaje Cat z filmu "Lost River".

Teraz jednak Daniel Richtman twierdzi, że Eva Mendes pojawi się w niewielkiej roli w filmie "Star Wars: Starfighter". Ma zagrać żonę bohatera, w którego wciela się Ryan Gosling. Jak wszyscy doskonale wiedzą, Gosling i Mendes prywatnie są małżeństwem.


Zdjęcia do filmu "Star Wars: Starfighter" właśnie rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii. Oficjalnie o fabule nie wiemy nic. Nieoficjalnie mówi się, że Ryan Gosling zagra rycerza Jedi, który trenuje w posługiwaniu się Mocą swojego siostrzeńca. Tropem chłopaka podąża para niebezpiecznych złoczyńców.

Siostrzeńca zagra Flynn Gray. Jego matką (czyli ekranową siostrą Goslinga) będzie Amy Adams. Zaś czarnymi charakterami zostali Mia Goth i Matt Smith. W obsadzie są również: Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman oraz Daniel Ings.

Całość reżyseruje autor widowiska "Deadpool & Wolverine" Shawn Levy. "Star Wars: Starfighter" ma trafić do kin w maju 2027 roku.

Zwiastun wyreżyserowanego przez Ryana Goslinga filmu "Lost River", w którym zagrała Eva Mendes




