Plotka: Scarlett Johansson i Anya Taylor-Joy w MCU

Daniel Richtman twierdzi, żenajwyraźniej wybaczyła Disneyowi wpadkę z dystrybucją widowiska " Czarna Wdowa " i jest gotowa wrócić do MCU Zgodnie z jego informacjami Johansson miałaby ponownie zagrać. Aktorka ma pojawić się zarówno w widowiskujak i kolejnymNa tym etapie udział Johansson nie powinien nikogo dziwić. Wygląda bowiem, że bracia Russo chcą na planie swojego widowiska zgromadzić starą gwardię. Choć nie zawsze w dokładnie tych samych rolach.powróci nie jako Iron Man Doktor Doom . Z koleima wrócić jak jeden z wariantów Steve'a Rogersa znany w komiksach jako Nomad.Daniel Richtman twierdzi również, że Kevin Feige chce, by w MCU pojawiła się. Podobno jej debiut miałby nastąpić w czwartym Taylor-Joy ma już na swoim koncie przygodę z ekranizacją komiksów Marvela . Zagrała bowiem Illyanę Rasputin lepiej znaną jako Magik w filmie. Ten obraz powstał jeszcze dla 20th Century Fox, ale zanim mógł trafić do kin, studio zostało przejęte przez Disneya.Nowy właściciel długo nie mógł się zdecydować, co zrobić z filmem. Ostatecznie Disney wprowadził go do kin w samym środku pandemii COVID-19. Czy po tych doświadczeniach Anya Taylor-Joy będzie chciała wrócić do ekranizacji Marvela ? Czas pokaże.Richtman na razie nie ujawnia, kogo miałaby zagrać aktorka w nowym