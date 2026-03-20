Tom Cruise w "Miami Vice"?! Kogo może zagrać?

To jest na razie plotka, którą rozpowszechnia Daniel Richtman na Patreonie, ale jesteśmy pewni, że wiele osób będzie się modlić o to, by okazała się prawdą. Otóż według Richtmana Tom Cruise może dołączyć do obsady widowiska "Miami Vice".

Plotka jest o tyle prawdopodobna, że oznaczałaby powrót Cruise'a do współpracy z Josephem Kosinskim, który jest reżyserem "Miami Vice". Panowie pracowali już ze sobą dwukrotnie, przy filmach: "Niepamięć" i "Top Gun: Maverick". Producentem filmu jest z kolei Michael Mann, który wyreżyserował "Zakładnika" z Tomem Cruise'em w jednej z głównych ról.

To nie wszystko. Richtman twierdzi, że Tom Cruise miałby wcielić się w główny czarny charakter filmu! 


Na razie pewne jest to, że główne role w filmie zagrają Austin Butler i świeżo upieczony zdobywca Oscara Michael B. Jordan. Za scenariusz odpowiada Dan Gilroy, który przerobił wcześniejszy tekst autorstwa Erica Warrena Singera.

Akcja filmu "Miami Vice" rozgrywać się będzie w latach 80. Zobaczymy wspaniały i skorumpowany świat Miami. Punktem odniesienia dla stylu filmu ma być pierwszy sezon serialu "Policjanci z Miami".

"Miami Vice" ma już ustaloną datę premiery. Do amerykańskich kin trafi 6 sierpnia 2027 roku. Obsada filmu powinna więc zostać skompletowana w najbliższych tygodniach. Na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) plotki nie powinniśmy zatem zbyt długo czekać.

Powiązane artykuły Miami Vice

Zobacz wszystkie artykuły

Miami Vice  (2027)

 Miami Vice

Miami Vice  (2006)

 Miami Vice

Policjanci z Miami  (1984)

 Policjanci z Miami

Miami Vice  (2004)

 Miami Vice

Najnowsze Newsy

Filmy

Portishead w ekskluzywnej scenie z filmu Julii Ducournau

Filmy

Co wiemy o nowym filmie Olivera Stone'a?

Filmy

Recenzja: "Projekt Hail Mary". Ryan Gosling wyciśnie z Was łzy?

Filmy

Cenzura atakuje nowe "Oblicza śmierci"

1 komentarz

Nie żyje Halina Kowalska. Wandeczka z "Nie ma róży bez ognia" miała 84 lata

1 komentarz
DVD/Blu-ray Seriale

Całe "Stranger Things" na własność. Na 25 płytach Blu-ray lub 4K UHD

1 komentarz
Seriale

"Terror": wiemy, kiedy serial powróci z trzecim sezonem!