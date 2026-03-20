Tom Cruise w "Miami Vice"?! Kogo może zagrać?

To jest na razie plotka, którą rozpowszechnia Daniel Richtman na Patreonie, ale jesteśmy pewni, że wiele osób będzie się modlić o to, by okazała się prawdą. Otóż według Richtmana Tom Cruise może dołączyć do obsady widowiska "Miami Vice".
Tom Cruise znów w filmie Josepha Kosinskiego?
Plotka jest o tyle prawdopodobna, że oznaczałaby powrót Cruise'a
do współpracy z Josephem Kosinskim
, który jest reżyserem "Miami Vice"
. Panowie pracowali już ze sobą dwukrotnie, przy filmach: "Niepamięć
" i "Top Gun: Maverick
". Producentem filmu jest z kolei Michael Mann
, który wyreżyserował "Zakładnika
" z Tomem Cruise'em
w jednej z głównych ról.
To nie wszystko. Richtman twierdzi, że Tom Cruise miałby wcielić się w główny czarny charakter filmu!
Na razie pewne jest to, że główne role w filmie zagrają Austin Butler
i świeżo upieczony zdobywca Oscara Michael B. Jordan
. Za scenariusz odpowiada Dan Gilroy
, który przerobił wcześniejszy tekst autorstwa Erica Warrena Singera
.
Akcja filmu "Miami Vice"
rozgrywać się będzie w latach 80. Zobaczymy wspaniały i skorumpowany świat Miami. Punktem odniesienia dla stylu filmu ma być pierwszy sezon serialu "Policjanci z Miami
". "Miami Vice"
ma już ustaloną datę premiery. Do amerykańskich kin trafi 6 sierpnia 2027 roku
. Obsada filmu powinna więc zostać skompletowana w najbliższych tygodniach. Na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) plotki nie powinniśmy zatem zbyt długo czekać.
Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick", przy którym pracowali Cruise i Kosinski