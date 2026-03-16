"Batman 2". Gwiazda "Władcy Pierścieni" uratuje film?

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Daniel Craig został kolejnym aktorem, którzy odrzucił rolę w filmie komiksowym "The Batman Part II". Jak się jednak okazuje, jest już kolejny kandydat. A w każdym razie tak twierdzi Bill Ramsey z portalu Batman On Film.
Do czterech razy sztuka? Kiedyś Aragorn, teraz ojciec Dwóch Twarzy?
Problemem okazała się rola Christophera Denta
, czyli ojca Harveya Denta (Dwóch Twarzy). Do tej pory co najmniej trzy gwiazdy kina odmówiły jej zagrania. To Brad Pitt
, Stellan Skarsgård
i Daniel Craig
.
Bill Ramsey twierdzi jednak, że propozycję udziału w "The Batman Part II"
otrzymał odtwórca Aragorna
z trylogii "Władca Pierścieni
" Viggo Mortensen
. Czy ją jednak przyjmie, tego niestety Ramsey już nie podaje. Mortensen
nie ma obecnie zbyt wiele projektów filmowych w planach. A w każdym razie my wiemy tylko o jednym. To historyczny dramat "Porto Rico
", w którym główną rolę ma zagrać Bad Bunny
,
"The Batman Part II". O filmie
Oficjalnie fabuła filmu Matta Reevesa "The Batman Part II"
nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta
(którego zagra Sebastian Stan
) i jego ojca Christophera w filmie pojawia się też Gilda Dent, żona Harveya (wcieli się w nią Scarlett Johansson
).
Główną rolę w filmie zagra oczywiście Robert Pattinson
. W obsadzie są także: Jeffrey Wright
, Colin Farrell
, Barry Keoghan
i Paul Dano
.
