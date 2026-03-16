Newsy Filmy "Batman 2". Gwiazda "Władcy Pierścieni" uratuje film?
Filmy

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+Viggo+Mortensen+przyjmie+rol%C4%99%2C+kt%C3%B3r%C4%85+odrzucili+Daniel+Craig%2C+Brad+Pitt+i+Stellan+Skarsg%C3%A5rd+w+%22The+Batman+Part+II%22-165651
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Daniel Craig został kolejnym aktorem, którzy odrzucił rolę w filmie komiksowym "The Batman Part II". Jak się jednak okazuje, jest już kolejny kandydat. A w każdym razie tak twierdzi Bill Ramsey z portalu Batman On Film.

Do czterech razy sztuka? Kiedyś Aragorn, teraz ojciec Dwóch Twarzy?



Problemem okazała się rola Christophera Denta, czyli ojca Harveya Denta (Dwóch Twarzy). Do tej pory co najmniej trzy gwiazdy kina odmówiły jej zagrania. To Brad Pitt, Stellan Skarsgård i Daniel Craig.

Bill Ramsey twierdzi jednak, że propozycję udziału w "The Batman Part II" otrzymał odtwórca Aragorna z trylogii "Władca Pierścieni" Viggo Mortensen. Czy ją jednak przyjmie, tego niestety Ramsey już nie podaje.

Mortensen nie ma obecnie zbyt wiele projektów filmowych w planach. A w każdym razie my wiemy tylko o jednym. To historyczny dramat "Porto Rico", w którym główną rolę ma zagrać Bad Bunny,

01.jpg Getty Images © Roberto Ricciuti


"The Batman Part II". O filmie



Oficjalnie fabuła filmu Matta Reevesa "The Batman Part II" nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że kluczową rolę odegra w nim rodzina Dentów. Oprócz Harveya Denta (którego zagra Sebastian Stan) i jego ojca Christophera w filmie pojawia się też Gilda Dent, żona Harveya (wcieli się w nią Scarlett Johansson). 

Główną rolę w filmie zagra oczywiście Robert Pattinson. W obsadzie są także: Jeffrey Wright, Colin Farrell, Barry Keoghan i Paul Dano.

Zwiastun filmu zamykającego obecnie filmografię Mortensena "Martwych nie boli"




Powiązane artykuły The Batman Part II

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Wow! Oto Timothée Chalamet jako Paul Atryda w trzeciej "Diunie"

14 komentarzy
Seriale

"The Last of Us". Serialowy ojciec Abby wybrany

8 komentarzy
Filmy

Z "Grzeszników" i "28 lat później 2" do horroru "Ciche miejsce 3"

8 komentarzy
Seriale

Serialowy "Assassin's Creed" powiększa obsadę

Filmy Box office

Box Office Świat: "Hopnięci" Pixara dominują

14 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Historyczna chwila! Oto pierwsza laureatka nowego Oscara

Festiwale i nagrody Filmy

OSCARY 2026: Michael B. Jordan dziękuje czarnoskórym laureatom nagrody

27 komentarzy