Plotka: Będzie nowa gra w świecie "Wiedźmina". Znamy szczegóły

Geralt z Rivii bohaterem całkiem nowej gry

Zwiastun gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon"

Na tym nie koniec, MP1st zna całkiem sporo szczegółów na temat tego tajemniczego projektu. Otóż twierdzi, że będzie to multiplayer, a dokładniej. Gra powstaje ponoć z myślą o. Właściciele innych konsol niestety obejdą się smakiem.Teoretycznie bohaterem gry będzie(akcja gry jest ponoć osadzona w roku 1230). Jednak tytuł oferować będzie graczom sporo opcji modyfikacji postaci, w tym także zmiany płci i wyglądu.Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to gracze mogą się spodziewać m.in. kontraktów polegających na polowaniu na potwory w różnych lokacjach. System oparty na umiejętnościach napędza mechanikę walki, pozwalając wybierać zdolności z różnych szkół wiedźmińskich i kształtować własny styl walki poprzez opanowywanie Znaków oraz warzenie mikstur. Walka ma nagradzać umiejętności gracza dzięki odpowiednio wykonanym blokom, unikom, parowaniom ciosów oraz efektownym egzekucjom.Oczywiście na chwilę obecną powyższe informacje należy traktować jako plotkę. CD Projekt RED oficjalnie nigdy nie wspominało o takiej grze.