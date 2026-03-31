Plus i Polsat Box z nowym pakietem streamingowym: Amazon Prime, Apple TV oraz SkyShowtime łącznie za jedyne 40 zł miesięcznie

Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box

Plus i Polsat Box od jutra wprowadzają całkowicie nowy pakiet streamingowy, w którym będą łącznie 3 serwisy – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za tylko 40 zł miesięcznie. Za to za 80 zł miesięcznie można będzie mieć już 5 serwisów – Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime.– z dostępem do bogatej biblioteki filmów, seriali i programów rozrywkowych – od oryginalnych produkcji Apple Originals, przez seriale i filmy Amazon Originals, po głośne premiery i uznane tytuły dostępne w SkyShowtime.– do wyboruz 4 serwisów:oraz dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.Klienci będą mogli stworzyć zestaw idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Łącząc nową ofertę z dotychczasową, można będzie uzyskać nawet– to jedna z najatrakcyjniejszych propozycji na rynku.Np. pakiet 3 streamingów – Apple TV, Amazon Prime, SkyShowtime + pakiet 2 streamingów – Disney+ i HBO Max. Łącznie wszystko za 80 zł miesięcznie dla klientów Plusa i Polsat Box.Obecna oferta da także możliwość skorzystania z pojedynczych streamingów– w tej cenie klienci będą mogli wybierać spośród: Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go, w Plusie dostępny w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.Z oferty streamingów – pakietów oraz pojedynczych serwisów – można będzie skorzystać dobierając je do ofert podstawowych Plusa (abonament komórkowy, światłowód, internet mobilny) i Polsat Box (telewizja satelitarna i kablowa IPTV, telewizja internetowa). Szczegóły oferty dostępne będą od jutra na: plus.pl/streaming oraz sklep.polsatbox.pl/streaming