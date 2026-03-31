Plus i Polsat Box z nowym pakietem streamingowym: Amazon Prime, Apple TV oraz SkyShowtime łącznie za jedyne 40 zł miesięcznie

Klienci Plusa i Polsat Box jako jedyni na rynku będą mieli dostęp do 5 spośród najważniejszych serwisów streamingowych na świecie – do dostępnych dotychczas Disney+, HBO Max i SkyShowtime od jutra dołączą Amazon Prime oraz Apple TV. Plus i Polsat Box stają się w ten sposób wyjątkowym i największym agregatorem globalnych serwisów streamingowych na polskim rynku w tak atrakcyjnej cenie.
Plus i Polsat Box od jutra wprowadzają całkowicie nowy pakiet streamingowy, w którym będą łącznie 3 serwisy – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za tylko 40 zł miesięcznie. Za to za 80 zł miesięcznie można będzie mieć już 5 serwisów – Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime.
Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat BoxPakiet 3 streamingów – nowy pakiet – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime – wszystko razem za tylko 40 zł miesięcznie
– z dostępem do bogatej biblioteki filmów, seriali i programów rozrywkowych – od oryginalnych produkcji Apple Originals, przez seriale i filmy Amazon Originals, po głośne premiery i uznane tytuły dostępne w SkyShowtime. Pakiet 2 streamingów – 40 zł miesięcznie – 2 streamingi za 40 zł/mies.
– do wyboru dwa
z 4 serwisów: Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime
oraz dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. 5 streamingów za 80 zł miesięcznie
Klienci będą mogli stworzyć zestaw idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Łącząc nową ofertę z dotychczasową, można będzie uzyskać nawet 5 streamingów za jedyne 80 zł/mies.
– to jedna z najatrakcyjniejszych propozycji na rynku.
Np. pakiet 3 streamingów – Apple TV, Amazon Prime, SkyShowtime + pakiet 2 streamingów – Disney+ i HBO Max. Łącznie wszystko za 80 zł miesięcznie dla klientów Plusa i Polsat Box. Oferta pojedynczych streamingów
Obecna oferta da także możliwość skorzystania z pojedynczych streamingów za 25 zł/mies.
– w tej cenie klienci będą mogli wybierać spośród: Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go, w Plusie dostępny w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. Jak skorzystać
Z oferty streamingów – pakietów oraz pojedynczych serwisów – można będzie skorzystać dobierając je do ofert podstawowych Plusa (abonament komórkowy, światłowód, internet mobilny) i Polsat Box (telewizja satelitarna i kablowa IPTV, telewizja internetowa). Szczegóły oferty dostępne będą od jutra na: plus.pl/streaming oraz sklep.polsatbox.pl/streaming
