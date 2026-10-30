Po "Resident Evil" Sony ekranizuje jeden z najlepszych growych horrorów 2024 roku

Po sukcesie filmu "Resident Evil" Sony szuka kolejnego growego hitu. Uwagę studia przykuł tytuł z 2024 roku, który zachwycił krytyków i graczy.
Gotowi na kinową wersję "Mouthwashing"?
Jak donoszą amerykańskie media, Sony zakupiło właśnie prawa do adaptacji gry "Mouthwashing"
. To psychologiczny horror rozgrywający się w kosmosie. "Mouthwashing"
opowiada historię pięciorga członków załogi uwięzionych na pokładzie frachtowca kosmicznego Tulpar, który rozbija się na asteroidzie. Kurczące się zapasy, izolacja i narastająca paranoja ujawniają konflikty oraz podziały między członkami załogi.
Tak brzmi oficjalny opis gry: Kto by się spodziewał, do czego zdolny jest stary, dobry kapitan Curly? Wygląda na to, że nie miał nic przeciwko temu, by jego załoga umarła wraz z nim. Ale niektórzy nawet nie potrafią się porządnie zabić. Okaleczony, pozbawiony kończyn i niemy kapitan jest teraz na łasce załogi, którą skazał na powolną śmierć.
Producentem filmowego "Mouthwashing"
został specjalista od horrorów, reżyser "Czarnego telefonu
" Scott Derrickson
. Za projekt będą odpowiadać scenarzyści Phil Hay
i Matt Manfredi
oraz reżyserka Karyn Kusama
. Trio pracowało wcześniej przy filmach "Niszczycielka
" i "Zaproszenie
".
Dla Kusamy
jest to powrót do kina. Jej ostatnim filmem pozostaje właśnie "Niszczycielka
" z Nicole Kidman
z 2018 roku. Ostatnie lata reżyserka spędziła na planach seriali, m.in. "Yellowjackets
".
Zwiastun gry "Mouthwashing"