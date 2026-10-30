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Po "Resident Evil" Sony ekranizuje jeden z najlepszych growych horrorów 2024 roku

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Po+%22Resident+Evil%22+Sony+ekranizuje+jeden+z+najlepszych+growych+horror%C3%B3w-169405
Po &quot;Resident Evil&quot; Sony ekranizuje jeden z najlepszych growych horrorów 2024 roku
Po sukcesie filmu "Resident Evil" Sony szuka kolejnego growego hitu. Uwagę studia przykuł tytuł z 2024 roku, który zachwycił krytyków i graczy.

Gotowi na kinową wersję "Mouthwashing"?



Jak donoszą amerykańskie media, Sony zakupiło właśnie prawa do adaptacji gry "Mouthwashing". To psychologiczny horror rozgrywający się w kosmosie.

"Mouthwashing" opowiada historię pięciorga członków załogi uwięzionych na pokładzie frachtowca kosmicznego Tulpar, który rozbija się na asteroidzie. Kurczące się zapasy, izolacja i narastająca paranoja ujawniają konflikty oraz podziały między członkami załogi.


Tak brzmi oficjalny opis gry: Kto by się spodziewał, do czego zdolny jest stary, dobry kapitan Curly? Wygląda na to, że nie miał nic przeciwko temu, by jego załoga umarła wraz z nim. Ale niektórzy nawet nie potrafią się porządnie zabić. Okaleczony, pozbawiony kończyn i niemy kapitan jest teraz na łasce załogi, którą skazał na powolną śmierć.

Producentem filmowego "Mouthwashing" został specjalista od horrorów, reżyser "Czarnego telefonu" Scott Derrickson. Za projekt będą odpowiadać scenarzyści Phil Hay i Matt Manfredi oraz reżyserka Karyn Kusama. Trio pracowało wcześniej przy filmach "Niszczycielka" i "Zaproszenie".

Dla Kusamy jest to powrót do kina. Jej ostatnim filmem pozostaje właśnie "Niszczycielka" z Nicole Kidman z 2018 roku. Ostatnie lata reżyserka spędziła na planach seriali, m.in. "Yellowjackets".

Zwiastun gry "Mouthwashing"



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