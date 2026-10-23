Po "Wednesday" zrobi sobie przerwę? Gwiazda hitu Netfliksa o swoich planach

Wygląda na to, że Jenna Ortega nie zamierza na razie rzucać się w wir kolejnych serialowych projektów. Po zakończeniu pracy nad trzecim sezonem "Wednesday" aktorka chce zrobić miejsce na nowe możliwości i sprawdzić się w innych rolach. Jak przyznała w podcaście "Happy Sad Confused", prawdopodobnie przez jakiś czas nie zobaczymy jej w telewizji.
Jenna Ortega planuje odpocząć od seriali
Ortega Getty Images © Franco Origlia
stwierdziła: Po "Wednesday" prawdopodobnie na jakiś czas zniknę z telewizji. Spędziłam w niej wiele lat. Jako dziecko przeskakiwałam z jednego serialu do drugiego i chcę zostawić sobie czas na nowe rzeczy.
Aktorka odniosła się również do rozmów na temat udziału w kolejnych dużych franczyzach. Jak zaznaczyła, nie prowadziła ich dotąd zbyt wiele, ale wierzy, że odpowiednie propozycje pojawią się we właściwym momencie. Ortega
przyznała też, że wciąż nie do końca rozumie ogromną popularność "Wednesday
". Rozpoznawalność związana z tytułową rolą była dla niej na tyle zaskakująca, że początkowo przypominała jej - jak sama to ujęła - "jakiś chory test psychologiczny".
Prace nad trzecim sezonem serialu Netfliksa zakończyły się we wrześniu. W nowych odcinkach powrócą między innymi Catherine Zeta-Jones
jako Morticia
, Luis Guzmán
jako Gomez
, Emma Myers
jako Enid i Hunter Doohan
jako Tyler. Do obsady dołączą również Eva Green
, która wcieli się w ciotkę Ophelię, oraz Winona Ryder
. Premiera trzeciego sezonu "Wednesday
" jest planowana na 2027 rok.
"Wednesday" - zwiastun 2. sezonu