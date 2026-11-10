Po 10 latach wraca do kina. W produkcji wspomaganej przez AI

Być może niektórzy z Was pamiętają jeszcze, kim jest Alex Proyas. Reżyser zniknął z kina po wtopie, jaką w 2016 roku byli "Bogowie Egiptu". Teraz jednak powraca. I to w projekcie, o którym po raz pierwszy pisaliśmy na stronach Filmwebu... w 2006 roku!
Proyas nakręci historyczne widowisko
Jak donosi portal Deadline, w Europie rozpoczęły się zdjęcia do historycznego widowiska "Cortés"
. Jego reżyserem miał być Francuz Paul Mignot
. Z nieznanych powodów jednak nim nie jest, choć pozostał związany z projektem "w innym charakterze". Jego miejsce zajął Alex Proyas
.
Przed laty Proyas
był cenionym przez widzów reżyserem. W latach 90. nakręcił filmy "Kruk" i "Mroczne miasto".
Na początku XXI wieku zrealizował "Ja, robot
" oraz "Zapowiedź
". Jego kariera zamarła po mitologicznym widowisku "Bogowie Egiptu
". Proyas
co prawda nie zniknął zupełnie ze świata filmu. Tworzył krótkometrażówki. Jednak "Cortés"
to zdecydowanie jego największy projekt od dekady.
"Cortés" Getty Images © Carlos Alvarez
to projekt, którego realizacja zapowiadana była już w 2006 roku, choć wtedy nosił on tytuł "Conquistador"
. Mimo upływu lat autorem scenariusza wciąż pozostaje Nicholas Kazan
, a gwiazdą – Antonio Banderas
.
Teraz jednak producenci postanowili pójść w ślady twórców "Młodego Waszyngtona
" i zmniejszyć koszty dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jak duża będzie ingerencja AI w realizowane dzieło, tego na razie nie wiadomo.
Akcja filmu rozpoczyna się w 1519 roku na Kubie, gdzie żądny chwały, niespokojny żołnierz przejmuje dowództwo nad wyprawą na Jukatan i wyrusza w morze bez pozwolenia. Po dotarciu do wybrzeży dzisiejszego Meksyku poznaje Marinę, zniewoloną rdzenną mieszkankę tych ziem i utalentowaną lingwistkę, która staje się nieodzowną pomocą w jego podbojach. Gdy Cortés zamienia kruche sojusze, wiarę i strach w narzędzia podboju, Marina obserwuje, jak z zuchwałego buntownika przeobraża się w samozwańczego mesjasza...
Zwiastun filmu "Bogowie Egiptu"