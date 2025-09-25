Newsy Filmy Multimedia Po 9 latach powraca Gore Verbinski! Pierwsze zdjęcie z nowego filmu
Filmy / Multimedia

Po 9 latach powraca Gore Verbinski! Pierwsze zdjęcie z nowego filmu

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Po+9+latach+powraca+Gore+Verbinski+Pierwsze+zdj%C4%99cie+z+nowego+filmu+%22Good+Luck%2C+Have+Fun%2C+Don%E2%80%99t+Die%22.+Gwiazd%C4%85+Sam+Rockwell-163098
Po 9 latach powraca Gore Verbinski! Pierwsze zdjęcie z nowego filmu
źródło: Getty Images
autor: Roy Rochlin
Po chłodnym przyjęciu filmu "Lekarstwo na życie" Gore Verbinski wycofał się ze świata kina. Teraz, dziewięć lat później powraca. Już za chwilę na Beyond Fest w Los Angeles światową premierę będzie miał jego nowy film "Good Luck, Have Fun, Don’t Die". Z tej okazji do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie.

Tak wygląda Sam Rockwell w filmie twórcy kilku części "Piratów z Karaibów"



Zdjęcia do "Good Luck, Have Fun, Don’t Die" realizowane były w ubiegłym roku w RPA. Jest to pierwszy niezależny film w karierze Verbinskiego.

Obraz ma trafić do kinowej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych pod koniec stycznia. Jednak już w weekend będzie miał światową premierę na Beyond Fest. Z tej okazji do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z bohaterem, w którego wciela się Sam Rockwell.

Zdjęcie znajdziecie poniżej:


W obsadzie filmu są także: Haley Lu Richardson ("Biały Lotos"), Michael Peña ("Jack Ryan"), Zazie Beetz ("Atlanta") i Juno Temple ("Ted Lasso"). Autorem scenariusza jest Matthew Robinson ("Miłość i potwory").

Bohaterem filmu jest "człowiek z przyszłości", który pojawia się w barze w Los Angeles, gdziem musi zrekrutować grupę malkontentów. Pomogą mu oni w misji uratowania świata przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony złej sztucznej inteligencji.

Zwiastun filmu "Lekarstwo na życie"




Powiązane artykuły Gore Verbinski

Zobacz wszystkie artykuły

Good Luck, Have Fun, Don’t Die  (2025)

 Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Najnowsze Newsy

Filmy

Tom Hardy gwiazdą nowego filmu Seana Penna

Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Recenzujemy "Życie dla początkujących" i "Ministrantów"

Filmy

Agent Leonardo DiCaprio chciał, by aktor... zmienił swoje nazwisko

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #122: "Sirât" to film do tańca czy do różańca?

Inne Filmy

Nie żyje Henry Jaglom, reżyser i współpracownik Orsona Wellesa

Wideo Gry

Krwawy Wolverine nadchodzi. Zobaczcie imponujący zwiastun

2 komentarze
VOD Seriale

"Obcy: Ziemia": Rozczarowanie czy rewelacja? (recenzja)

3 komentarze