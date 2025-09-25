Po 9 latach powraca Gore Verbinski! Pierwsze zdjęcie z nowego filmu

Po chłodnym przyjęciu filmu "Lekarstwo na życie" Gore Verbinski wycofał się ze świata kina. Teraz, dziewięć lat później powraca. Już za chwilę na Beyond Fest w Los Angeles światową premierę będzie miał jego nowy film "Good Luck, Have Fun, Don’t Die". Z tej okazji do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie.
Tak wygląda Sam Rockwell w filmie twórcy kilku części "Piratów z Karaibów"
Zdjęcia do "Good Luck, Have Fun, Don’t Die"
realizowane były w ubiegłym roku w RPA. Jest to pierwszy niezależny film w karierze Verbinskiego
.
Obraz ma trafić do kinowej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych pod koniec stycznia. Jednak już w weekend będzie miał światową premierę na Beyond Fest. Z tej okazji do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z bohaterem, w którego wciela się Sam Rockwell
.
Zdjęcie znajdziecie poniżej:
W obsadzie filmu są także: Haley Lu Richardson
("Biały Lotos
"), Michael Peña
("Jack Ryan
"), Zazie Beetz
("Atlanta
") i Juno Temple
("Ted Lasso
"). Autorem scenariusza jest Matthew Robinson
("Miłość i potwory
").
Bohaterem filmu jest "człowiek z przyszłości", który pojawia się w barze w Los Angeles, gdziem musi zrekrutować grupę malkontentów. Pomogą mu oni w misji uratowania świata przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony złej sztucznej inteligencji.
Zwiastun filmu "Lekarstwo na życie"