Złote Globy 2025: Te podcasty walczą o pierwszą statuetkę

Złote Globy idą z duchem czasów. Podczas najbliższej gali po raz pierwszy w historii zostanie wręczona statuetka dla najlepszego podcastu. Właśnie poznaliśmy listę kandydatów do nagrody.
25 podcastów walczy o Złoty Glob 2026
O pierwszą w historii Złotych Globów statuetkę dla najlepszego podcastu ubiegać się może 25 najpopularniejszych programów roku
. O tym, które z podcastów należą do najpopularniejszych, zdecydowała firma Luminate. Firma należy do Penske Media Corporation, która to korporacja jest współwłaścicielem Złotych Globów.
Luminate dokonało wyboru na podstawie danych otrzymanych od takich providerów podcastów jak Apple, Spotify czy YouTube. Pod uwagę brane były zasięgi, słuchalność, zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych, a także dane finansowe. Na tej podstawie wyłonionych został 25 podcastów, które walczą o Złoty Glob.
Getty Images © Kevin Mazur
Ich listę znajdziecie poniżej:
20/20
48 Hours
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Candace
Crime Junkie
Dateline NBC
Good Hang with Amy Poehler
Morbid
MrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious Stories
Pardon My Take
Pod Save America
Rotten Mango
Shawn Ryan Show
SmartLess
Stuff You Should Know
The Ben Shapiro Show
The Bill Simmons Podcast
The Daily
The Joe Rogan Experience
The Megyn Kelly Show
The Mel Robbins Podcast
The Tucker Carlson Show
This Past Weekend w/ Theo Von
Up First
Z tej listy wybranych zostanie sześć tytułów, które otrzymają nominacje. Poznamy ich 8 grudnia. Złote Globy zostaną przyznane 11 stycznia 2026 roku.