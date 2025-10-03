Złote Globy 2025: Te podcasty walczą o pierwszą statuetkę

25 podcastów walczy o Złoty Glob 2026

O pierwszą w historii Złotych Globów statuetkę dla najlepszego podcastu ubiegać się. O tym, które z podcastów należą do najpopularniejszych, zdecydowała firma Luminate. Firma należy do Penske Media Corporation, która to korporacja jest współwłaścicielem Złotych Globów.Luminate dokonało wyboru na podstawie danych otrzymanych od takich providerów podcastów jak Apple, Spotify czy YouTube. Pod uwagę brane były zasięgi, słuchalność, zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych, a także dane finansowe. Na tej podstawie wyłonionych został 25 podcastów, które walczą o Złoty Glob.Ich listę znajdziecie poniżej:20/2048 HoursArmchair Expert with Dax ShepardCall Her DaddyCandaceCrime JunkieDateline NBCGood Hang with Amy PoehlerMorbidMrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious StoriesPardon My TakePod Save AmericaRotten MangoShawn Ryan ShowSmartLessStuff You Should KnowThe Ben Shapiro ShowThe Bill Simmons PodcastThe DailyThe Joe Rogan ExperienceThe Megyn Kelly ShowThe Mel Robbins PodcastThe Tucker Carlson ShowThis Past Weekend w/ Theo VonUp FirstZ tej listy wybranych zostanie