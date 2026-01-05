Po roli w "Czarnej Panterze" Michael B. Jordan potrzebował terapii

Michael B. Jordan – w zeszłym roku oglądany na ekranach w filmie "Grzesznicy" – przyznał, że rola w widowisku "Czarna Pantera" sprawiła, że zdecydował się na terapię. Gwiazdor wyznał, że jako aktor musiał nauczyć się zostawiać za sobą postać, w którą się wciela.
Michael B. Jordan o tym, jak terapia pomogła mu po wymagającej roli
W wywiadzie dla "CBS Sunday Morning" Michael B. Jordan powiedział, że Erik Killmonger, którego zagrał w "Czarnej Panterze", "nie zaznał za dużo miłości"
. Ta refleksja popchnęła aktora do pójścia na terapię po zakończeniu zdjęć do filmu. Erik nie doświadczył miłości. Doświadczył za to zdrady. Otaczające go wadliwe systemy ukształtowały jego gniew i frustrację
, dodał Jordan
. Przygotowując się do tej roli, nie rozmawiałem za dużo z moją rodziną. Byłem dość odizolowany. Zamknąłem się w sobie i próbowałem żyć tak jak on, na tym polegał mój proces. Po filmie zostało to ze mną. Poszedłem na terapię, porozmawiałem o tym, znalazłem sposób na dekompresję. Na tym etapie wciąż jeszcze uczyłem się, że muszę odłączyć się od postaci.
Nie ma do tego podręcznika. Aktorstwo to często samotna podróż
, wyjaśnił gwiazdor. Samemu chodzisz na przesłuchania, samemu ćwiczysz. Duża część to przygotowania i doświadczanie tej podróży. Po drodze uświadomiłem sobie, że wciąż mam w sobie coś, co muszę odrzucić. Rozmawianie o tym jest bardzo ważne. Jordan
podsumował, że terapia jest ważna, zwłaszcza dla mężczyzn. Nie wstydzę się tego. Jestem z tego dumny. Bez dwóch zdań pomogło mi to na przestrzeni lat. Wciąż staram się być lepszy w komunikacji i lepszy jako osoba, na zewnątrz i wewnątrz.
