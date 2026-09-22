Po wiedźmach, wampirach i wilkołakach Eggers opowie o "Romeo i Julii"

Robert Eggers najwyraźniej postanowił udowodnić, że nie ma dla niego filmowego gatunku, który nie pomieściłby jego charakterystycznej, mrocznej wrażliwości. Po wiedźmach, wikingach, wampirach i wilkołakach reżyser bierze na warsztat jedną z najbardziej znanych historii miłosnych w dziejach literatury. Eggers ogłosił, że przygotowuje własną wersję "Romea i Julii".
A po "Wilkołaku" – "Romeo i Julia"
Projekt wzbudził zainteresowanie hollywoodzkich studiów. Ostatecznie wyścig o prawa do realizacji wygrało Focus Features, pokonując tym samym A24, Sony oraz Warner Bros. Budżet produkcji został wyznaczony na 70 milionów dolarów. co wydaje się pokaźną kwotą.
Studio ma jednak powody, by zaufać reżyserowi. Jego "Nosferatu
" okazało się jedną z większych niespodzianek kasowych 2024 roku.
"Nosferatu"
Według niepotwierdzonych dotąd źródeł, aktorzy będą mówić tekstem Szekspira w jego oryginalnym brzmieniu, czyli w języku określanym jako "Olde English". I brzmi to wiarygodnie, bo Eggers przywiązuje ogromną wagę do języka i historycznych realiów swoich produkcji. W "Lighthouse
" Willem Dafoe
i Robert Pattinson
posługiwali się XIX-wiecznym dialektem marynarzy, a przed realizacją "Wikinga
" reżyser przeprowadził wnikliwe badania na temat języka swoich bohaterów.
"Romeo i Julia" na ekranie
"Romeo i Julia" to jedna z najczęściej ekranizowanych sztuk Szekspira. Do najbardziej znanych wersji należy film Franco Zeffirellego
z 1968 roku. Dużą popularność zdobyła również produkcja "Romeo i Julia
" Baza Luhrmanna
z 1996 roku, w której główne role zagrali Leonardo DiCaprio
i Claire Danes
. Luhrmann przeniósł historię do współczesności i nadał jej charakterystyczną, pełną neonów i energii formę.
"Werwulf" w drodze. Zobacz zwiastun
W "Werwulfie
" ponownie zobaczymy aktorów, z którymi Eggers pracował przy "Nosferatu
". W obsadzie znaleźli się Aaron Taylor-Johnson
oraz Lily-Rose Depp
. Film ma trafić do kin w Boże Narodzenie. W Polsce premiera została zaplanowana na styczeń 2027 roku.