Podążaj za tajemnicą Scarlett!

3 października do księgarń trafiła książka Fleur Hitchcock pod tytułemScarlett myślała, że jej tata jest złodziejem, ale kilka lat po jego śmierci nieznajomy mężczyzna zjawia się w drzwiach i podaje jej tajemnicze pudełko. Wewnątrz znajdują się osobiste przedmioty ojca dziewczyny, które mogą być wskazówkami do odkrycia jego sekretnego życia. Scarlett wraz ze swoją przyjaciółką Ellie wyrusza w momentami zabawną, a czasem przerażającą podróż w poszukiwaniu dalszych wskazówek i przede wszystkim odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Czy jej ojciec był złodziejem? A może szpiegiem? Im więcej Scarlett i Ellie się dowiadują, w tym większym są niebezpieczeństwie...Kolejna część wciągającej kryminalnej serii dla młodych czytelników autorstwa Fleur Hitchcock. Ta historia trzyma w napięciu do ostatniej strony!