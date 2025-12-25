Newsy Filmy "Mam parę uwag" #129: Nowy "Avatar" to ogień czy popiół?
"Mam parę uwag" #129: Nowy "Avatar" to ogień czy popiół?

Czy można nie czekać na nowego "Avatara", a mimo to dobrze bawić się na nowym "Avatarze"? A może to najlepszy sposób na obejrzenie filmu? W podcaście "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o widowisku "Avatar: Ogień i popiół".
   

W sto dwudziestym dziewiątym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Avatar: Ogień i popiół" (2025, reż. James Cameron). Czy James Cameron odkrywa jakieś nowe karty serii "Avatar" czy daje nam jeszcze raz to samo co w "Istocie wody"? Co wnosi do historii nowa postać, Varang (Oona Chaplin)? Jak najlepiej doświadczać "Avatara": jako opowieść czy raczej jako atrakcję technologiczną? Która część serii jest najlepsza? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
      
Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Avatar: Ogień i popiół" – zwiastun




