"Mam parę uwag" #130: Mamy parę uwag o filmach z 2025 roku

Podcast / Filmy

https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Mam+par%C4%99+uwag%22+130%3A+Wybieramy+najlepsze+filmy+2025+roku-164552
Julia Taczanowska wybrała 10 ulubionych filmów roku, Jakub Popielecki wybrał 10 ulubionych filmów roku – ile tytułów się pokryło? Czy oboje umieścili "Jedną bitwę po drugiej" na tym samym miejscu? Żeby się przekonać, posłuchajcie najnowszego odcinka podcastu "Mam parę uwag", w którym znajdziecie ich podsumowanie 2025 roku.
  

W sto trzydziestym odcinku podcastu "Mam parę uwag" podsumowujemy 2025 rok. Wybieramy tegoroczne premiery – kinowe oraz streamingowe – które podobały nam się najbardziej. Od "Szpiegów" Stevena Soderbergha do "Sirât" Olivera Laxe'ego, od "Sorry, Baby" Evy Victor do "Dziewczyny z igłą" Magnusa von Horna. Oczywiście jest też m.in. "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona... i jeszcze kilka innych filmów. Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
   
Czasowe znaczniki:
00:03:59 – "Szpiedzy"
00:09:21 – "Bugonia"
00:13:48 – "Miedziaki"
00:18:11 – "Babygirl"
00:22:50 – "The Brutalist"
00:29:32 – "Nosferatu"
00:32:02 – "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"
00:34:03 – "Superman"
00:36:38 – "Przypływy"
00:40:04 – "Sirât"
00:43:08 – "Kompletnie nieznany"
00:49:47 – "Sorry, Baby"
00:53:30 – "Zniknięcia"
00:59:17 – "Dziewczyna z igłą"
01:03:21 – "Jedna bitwa po drugiej"
01:14:09 – oczekiwane w 2026

Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun




