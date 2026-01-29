Newsy Filmy "Mam parę uwag" #131: "Hamnet", czyli wyć albo nie wyć?
Podcast / Filmy

"Mam parę uwag" #131: "Hamnet", czyli wyć albo nie wyć?

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Mam+par%C4%99+uwag%22+131%3A+Rozmawiamy+o+filmie+%22Hamnet%22-164928
&quot;Mam parę uwag&quot; #131: &quot;Hamnet&quot;, czyli wyć albo nie wyć?
Jedni na "Hamnecie" płaczą, drudzy manifestacyjnie nie płaczą. Jedni zachwycają się czułą reżyserią Chloé Zhao i aktorstwem Jessie Buckley oraz Paula Mescala, inni zarzucają twórcom emocjonalną manipulację. W którym obozie znaleźli się Julia Taczanowska i Jakub Popielecki? Sprawdźcie, słuchając najnowszego podcastu z cyklu "Mam parę uwag".
   

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Hamnet"




W sto trzydziestym pierwszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Hamnet" (2025, reż. Chloé Zhao). W jaki sposób "Hamnet" wpisuje się w filmografię reżyserki? Czy słuszne są wysuwane pod adresem filmu zarzuty o epatowanie "pornografią żałoby"? Jak podchodzą twórcy do twórczości Williama Szekspira: poszerzając czy zawężając "Hamleta"? Jakie aktorstwo proponują Jessie Buckley i Paul Mescal? No i jaka jest "sytuacja czapeczkowa" w filmie? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
    
Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Hamnet" – zwiastun




"Mam parę uwag" - posłuchajcie wszystkich odcinków podcastu



Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag": 
   
130) Podsumowujemy 2025 rok (TUTAJ)
129) "Avatar: Ogień i popiół" (TUTAJ)
128) "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" (TUTAJ)
127) O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 (TUTAJ)
126) "Frankenstein" (TUTAJ)
125) "Bugonia" (TUTAJ)
124) "Smashing Machine" i "Po polowaniu" (TUTAJ)
123) "Jedna bitwa po drugiej" (TUTAJ)
122) "Sirât" (TUTAJ)
121) "Eddington" (TUTAJ)
120) "Sorry, Baby" (TUTAJ)
119) "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia" (TUTAJ)
118) "Superman" (TUTAJ)
117) "F1: Film" (TUTAJ)
116) "Fenicki układ" (TUTAJ)
115) Ulubiony polski film – wiek XX kontra wiek XXI (TUTAJ)
114) "Andor" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
113) "Thunderbolts" (TUTAJ)
112) Kiedy lubisz film, a inni nie lubią – i na odwrót (TUTAJ)
111) "Rozdzielenie" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
110) "Mickey 17" (TUTAJ)
109) "Nosferatu" (TUTAJ)
108) Oscary 2025 – "Anora", "Konklawe", "Emilia Pérez" i "Wybraniec" (TUTAJ)
107) "The Brutalist" (TUTAJ)
106) "Dziewczyna z igłą" (TUTAJ
105) "Kompletnie nieznany" (TUTAJ)
104) David Lynch – pożegnanie (TUTAJ)
103) "Babygirl" (TUTAJ)
102) Podsumowujemy 2024 rok (TUTAJ)
101) "Gladiator II" (TUTAJ)
100) Odpowiadamy na Wasze pytania (TUTAJ)
99) "Prawdziwy ból" (TUTAJ)
98) "Megalopolis" (TUTAJ)
97) ""Joker: Folie à deux" (TUTAJ)
96) "Substancja" (TUTAJ)
95) "Rodzaje życzliwości" (TUTAJ)
94) "Sok z żuka" (TUTAJ)
93) "Obcy: Romulus" (TUTAJ)
92) "Love Lies Bleeding" (TUTAJ)
91) "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ)
90) X-Men, część 2 (TUTAJ)
89) X-Men, część 1 (TUTAJ)
88) "Księżniczka Mononoke" (TUTAJ)
87) "Furiosa" (TUTAJ)   
86) "Suspiria" (1977) kontra "Suspiria" (2018) (TUTAJ)
85) "Challengers" (TUTAJ)
84) "Civil War" (TUTAJ)
83) "Park Jurajski" (TUTAJ)
82) "Strefa interesów" (TUTAJ)
81) "Diuna: Część druga" (TUTAJ)
80) "Anatomia upadku" (TUTAJ)
79) "Dobrzy nieznajomi" (TUTAJ)
78) "Obsesja" (TUTAJ)
77) "Kos" (TUTAJ)
76) "Biedne istoty" (TUTAJ)
75) "Saltburn" i "Maestro" (TUTAJ)
74) "Detektyw", sezon 1. (TUTAJ)
73) "Napoleon" (TUTAJ)
72) Trylogia "Obcy" (TUTAJ)
71) "Zabójca" (TUTAJ)
70) "Czas krwawego księżyca" (TUTAJ)
69) "Oczy szeroko zamknięte" (TUTAJ)
68) "Gorączka" (TUTAJ)
67) "Mad Max: Na drodze gniewu" (TUTAJ)
66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
65) "Barbie" (TUTAJ)
64) "Oppenheimer" (TUTAJ)
63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (TUTAJ)
62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (TUTAJ)
61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" (TUTAJ)
60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) (TUTAJ)
59) "Sukcesja", sezon 4. (TUTAJ)
58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ)
57) "Bo się boi" (TUTAJ)
56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" (TUTAJ)
55) "John Wick 4" (TUTAJ)
54) "Tár" (TUTAJ)
53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ)
52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky (TUTAJ)
51) "Podejrzana" (TUTAJ)
50) "Duchy Inisherin" (TUTAJ)
49) "Fabelmanowie" (TUTAJ)
48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" (TUTAJ)
47) "Avatar: Istota wody" (TUTAJ)
46) "Do ostatniej kości" (TUTAJ)
45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ)
44) "Ród smoka" (TUTAJ)
43) "Mulholland Drive" (TUTAJ)
42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" (TUTAJ)
41) "Vortex" i Gaspar Noé (TUTAJ)
40) "Władca Pierścieni" część 2 (TUTAJ)
39) "Władca Pierścieni", część 1 (TUTAJ)
38) "Nie!" i Jordan Peele (TUTAJ)
37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg (TUTAJ)
36) "Thor: Miłość i grom" (TUTAJ)
35) "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ)
34) "Men" i Alex Garland (TUTAJ)
33) "Top Gun: Maverick" (TUTAJ)
32) Seria "Mission: Impossible" (TUTAJ)
31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ)
30) "Wiking" (TUTAJ)
29) "Wszystko wszędzie naraz" (TUTAJ)
28) "To nie wypanda" (TUTAJ)
27) "Batman" (TUTAJ)
26) Batman, część 2 (TUTAJ)
25) Batman, część 1 (TUTAJ)
24) "C'mon C'mon" (TUTAJ)
23) "Psie Pazury" (TUTAJ)
22) "Licorice Pizza" (TUTAJ)
21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" (TUTAJ)
20) "Blade Runner 2049" (TUTAJ)
19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (TUTAJ)
18) "Kurier Francuski" (TUTAJ)
17) "Eternals" (TUTAJ)
16) "Diuna" (TUTAJ)
15) "Sukcesja" (TUTAJ)
14) "Joker" (TUTAJ)
13) "Tenet" (TUTAJ)
12) "Suicide Squad" (TUTAJ
11) "Midsommar" (TUTAJ)
10) "Czarna Wdowa" (TUTAJ)
9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ)
8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ)
7) "Nomadland" (TUTAJ
6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ)
5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ)
4) "Pewnego razu... w Hollywood" (TUTAJ
3) "Ostatni Jedi" (TUTAJ
2) "Mank" (TUTAJ), 
1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (TUTAJ)

Powiązane artykuły Paul Mescal

Zobacz wszystkie artykuły

Hamnet  (2025)

 Hamnet

Najnowsze Newsy

Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Nadchodzi nowy model męskości?

Festiwale i nagrody Filmy

BERLINALE 2026: Polka przyzna Złotego Niedźwiedzia

5 komentarzy
Inne Filmy

Dlaczego Paul Dano nie skomentował słów Tarantino?

4 komentarze
Filmy

Filmweb poleca "Wielkiego Marty'ego"

11 komentarzy
Filmy

"Frankenstein": Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską

6 komentarzy
Seriale

Gwiazda "The Boys" złym surferem w "Breakers" Netfliksa

Filmy

Film Guya Ritchiego wejdzie do kin nieukończony?

2 komentarze