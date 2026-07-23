Newsy Filmy "Mam parę uwag" #144: "Odyseja", czyli ile Nolana w Homerze, ile Homera w Nolanie?
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"Mam parę uwag" #144: "Odyseja", czyli ile Nolana w Homerze, ile Homera w Nolanie?

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Mam+par%C4%99+uwag%22+144%3A+Rozmawiamy+o+filmie+%22Odyseja%22+Christophera+Nolana-167699
&quot;Mam parę uwag&quot; #144: &quot;Odyseja&quot;, czyli ile Nolana w Homerze, ile Homera w Nolanie?
Po co opowiadać dziś historię Odyseusza? Jaki pomysł na ten klasyczny epos miał Christopher Nolan? I czy jego ekranizacja "Odysei" leży bliżej Homera czy jednak bliżej Nolana? W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Odyseja". Posłuchajcie, jak wyglądała ich wyprawa do kina i z powrotem.  
   

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Odyseja"




W sto czterdziestym czwartym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Odyseja" (2026, reż. Christopher Nolan). Na ile Nolan pozostaje wierny Homerowi – i czy w ogóle powinniśmy go z tego rozliczać? Co łączy "Odyseję" z poprzednimi filmami reżysera? Czy znajdziemy dziś w Hollywood cokolwiek podobnego? Jaki argument znajduje Nolan na opowiadanie "Odysei" dzisiaj? Jaka rolę pełni gwiazdorska obsada z Mattem Damonem, Anne Hathaway i Tomem Hollandem na czele? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
    
Zapraszamy do słuchania:


Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Odyseja" – zwiastun




"Mam parę uwag" - posłuchajcie wszystkich odcinków podcastu


    
Tu znajdziecie poprzednie odcinki "Mam parę uwag": 
   
143) "Ojczyzna" (TUTAJ)
142) "Backrooms" (TUTAJ)
141) "Dzień objawienia" (TUTAJ)
140) "Mulan" / "Król Lew" / Animacje Disneya (TUTAJ)  
139) "Gorąca rywalizacja" (TUTAJ)
138) "Diabeł ubiera się u Prady 2" (TUTAJ)
137) "Wichrowe wzgórza" / "Panna młoda!" / "The Pitt" / "Rycerz siedmiu królestw" (TUTAJ)
136) "Drama" (TUTAJ)
135) "Project Hail Mary" (TUTAJ)
134) "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" (TUTAJ)
133) "Wartość sentymentalna" (TUTAJ)
132) "Wielki Marty" (TUTAJ)
131) "Hamnet" (TUTAJ)
130) Podsumowujemy 2025 rok (TUTAJ)
129) "Avatar: Ogień i popiół" (TUTAJ)
128) "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" (TUTAJ)
127) O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 (TUTAJ)
126) "Frankenstein" (TUTAJ)
125) "Bugonia" (TUTAJ)
124) "Smashing Machine" i "Po polowaniu" (TUTAJ)
123) "Jedna bitwa po drugiej" (TUTAJ)
122) "Sirât" (TUTAJ)
121) "Eddington" (TUTAJ)
120) "Sorry, Baby" (TUTAJ)
119) "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / "Naga broń" / "Zniknięcia" (TUTAJ)
118) "Superman" (TUTAJ)
117) "F1: Film" (TUTAJ)
116) "Fenicki układ" (TUTAJ)
115) Ulubiony polski film – wiek XX kontra wiek XXI (TUTAJ)
114) "Andor" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
113) "Thunderbolts" (TUTAJ)
112) Kiedy lubisz film, a inni nie lubią – i na odwrót (TUTAJ)
111) "Rozdzielenie" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
110) "Mickey 17" (TUTAJ)
109) "Nosferatu" (TUTAJ)
108) Oscary 2025 – "Anora", "Konklawe", "Emilia Pérez" i "Wybraniec" (TUTAJ)
107) "The Brutalist" (TUTAJ)
106) "Dziewczyna z igłą" (TUTAJ
105) "Kompletnie nieznany" (TUTAJ)
104) David Lynch – pożegnanie (TUTAJ)
103) "Babygirl" (TUTAJ)
102) Podsumowujemy 2024 rok (TUTAJ)
101) "Gladiator II" (TUTAJ)
100) Odpowiadamy na Wasze pytania (TUTAJ)
99) "Prawdziwy ból" (TUTAJ)
98) "Megalopolis" (TUTAJ)
97) ""Joker: Folie à deux" (TUTAJ)
96) "Substancja" (TUTAJ)
95) "Rodzaje życzliwości" (TUTAJ)
94) "Sok z żuka" (TUTAJ)
93) "Obcy: Romulus" (TUTAJ)
92) "Love Lies Bleeding" (TUTAJ)
91) "Deadpool & Wolverine" (TUTAJ)
90) X-Men, część 2 (TUTAJ)
89) X-Men, część 1 (TUTAJ)
88) "Księżniczka Mononoke" (TUTAJ)
87) "Furiosa" (TUTAJ)   
86) "Suspiria" (1977) kontra "Suspiria" (2018) (TUTAJ)
85) "Challengers" (TUTAJ)
84) "Civil War" (TUTAJ)
83) "Park Jurajski" (TUTAJ)
82) "Strefa interesów" (TUTAJ)
81) "Diuna: Część druga" (TUTAJ)
80) "Anatomia upadku" (TUTAJ)
79) "Dobrzy nieznajomi" (TUTAJ)
78) "Obsesja" (TUTAJ)
77) "Kos" (TUTAJ)
76) "Biedne istoty" (TUTAJ)
75) "Saltburn" i "Maestro" (TUTAJ)
74) "Detektyw", sezon 1. (TUTAJ)
73) "Napoleon" (TUTAJ)
72) Trylogia "Obcy" (TUTAJ)
71) "Zabójca" (TUTAJ)
70) "Czas krwawego księżyca" (TUTAJ)
69) "Oczy szeroko zamknięte" (TUTAJ)
68) "Gorączka" (TUTAJ)
67) "Mad Max: Na drodze gniewu" (TUTAJ)
66) "The Bear" (sezon 1. i 2.) (TUTAJ)
65) "Barbie" (TUTAJ)
64) "Oppenheimer" (TUTAJ)
63) "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (TUTAJ)
62) "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (TUTAJ)
61) "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / "Flash" (TUTAJ)
60) Seria "Indiana Jones" (1981-2008) (TUTAJ)
59) "Sukcesja", sezon 4. (TUTAJ)
58) "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (TUTAJ)
57) "Bo się boi" (TUTAJ)
56) "Na zachodzie bez zmian", "W trójkącie", "Aftersun", "Blisko" (TUTAJ)
55) "John Wick 4" (TUTAJ)
54) "Tár" (TUTAJ)
53) "Ant-Man i Osa: Kwantomania" (TUTAJ)
52) "Wieloryb" i Darren Aronofsky (TUTAJ)
51) "Podejrzana" (TUTAJ)
50) "Duchy Inisherin" (TUTAJ)
49) "Fabelmanowie" (TUTAJ)
48) "Glass Onion: Film z serii "Na noże"" (TUTAJ)
47) "Avatar: Istota wody" (TUTAJ)
46) "Do ostatniej kości" (TUTAJ)
45) "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (TUTAJ)
44) "Ród smoka" (TUTAJ)
43) "Mulholland Drive" (TUTAJ)
42) "Blondynka" i "Nie martw się, kochanie" (TUTAJ)
41) "Vortex" i Gaspar Noé (TUTAJ)
40) "Władca Pierścieni" część 2 (TUTAJ)
39) "Władca Pierścieni", część 1 (TUTAJ)
38) "Nie!" i Jordan Peele (TUTAJ)
37) "Zbrodnie przyszłości" i David Cronenberg (TUTAJ)
36) "Thor: Miłość i grom" (TUTAJ)
35) "WandaVision" i "Loki" (TUTAJ)
34) "Men" i Alex Garland (TUTAJ)
33) "Top Gun: Maverick" (TUTAJ)
32) Seria "Mission: Impossible" (TUTAJ)
31) "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (TUTAJ)
30) "Wiking" (TUTAJ)
29) "Wszystko wszędzie naraz" (TUTAJ)
28) "To nie wypanda" (TUTAJ)
27) "Batman" (TUTAJ)
26) Batman, część 2 (TUTAJ)
25) Batman, część 1 (TUTAJ)
24) "C'mon C'mon" (TUTAJ)
23) "Psie Pazury" (TUTAJ)
22) "Licorice Pizza" (TUTAJ)
21) "Spider-Man: Bez drogi do domu" (TUTAJ)
20) "Blade Runner 2049" (TUTAJ)
19) "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (TUTAJ)
18) "Kurier Francuski" (TUTAJ)
17) "Eternals" (TUTAJ)
16) "Diuna" (TUTAJ)
15) "Sukcesja" (TUTAJ)
14) "Joker" (TUTAJ)
13) "Tenet" (TUTAJ)
12) "Suicide Squad" (TUTAJ
11) "Midsommar" (TUTAJ)
10) "Czarna Wdowa" (TUTAJ)
9) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 2 (TUTAJ)
8) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza III, część 1 (TUTAJ)
7) "Nomadland" (TUTAJ
6) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza II (TUTAJ)
5) Kinowe Uniwersum Marvela - Faza I (TUTAJ)
4) "Pewnego razu... w Hollywood" (TUTAJ
3) "Ostatni Jedi" (TUTAJ
2) "Mank" (TUTAJ), 
1) "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (TUTAJ)

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